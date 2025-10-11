तालिबान के विदेश मंत्री को दारुल उलूम ने दी हदीस-ए-सनद की उपाधि, नाम के साथ अब लगा सकेंगे मौलाना

Hindustan Hindi News
Darul Uloom gave the title of Hadith e Sanad to the Foreign Minister of Taliban Afghanistan

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री शनिवार को दारुल उलूम पहुंचे। यहां उन्हें हदीस-ए-सनद की मानद उपाधि दी, जिसके बाद अब वह अपने नाम के आगे मौलाना और कासमी लिख सकेंगे। इस मौके पर मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान और भारत के बीच राजनीतिक तथा व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे।

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, सहारनपुरSat, 11 Oct 2025 07:33 PM
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलाना आमिर खान मुत्ताकी शनिवार सुबह साढ़े 11 बजे देवबंद स्थित दारुल उलूम पहुंचे। दारुल उलूम ने उन्हें हदीस-ए-सनद की मानद उपाधि दी, जिसके बाद अब वह अपने नाम के आगे मौलाना और कासमी लिख सकेंगे। इस मौके पर मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान और भारत के बीच राजनीतिक तथा व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे।

दारुल उलूम पहुंचे मुत्ताकी ने कहा कि भारत आने का उद्देश्य यही है कि सभी मिल बैठकर आपस में बात करें, ताकि हमारे राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत बन सकें। सरकार के नुमाइंदों से खुशगुवार माहौल में बात हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर बनेंगे। दारुल उलूम के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने आमिर खान मुत्ताकी को हदीस का अंतिम पाठ पढाया और मानद उपाधि दी। मुत्ताकी ने जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी समेत प्रमुख उलमा से अफगानी छात्रों के लिए एजुकेशन वीजा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

दारुल उलूम हमारा मादर-ए-इल्मी मदरसा: मुत्ताकी

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि दारुल उलूम हमारा मादर-ए-इल्मी (इस्लामिक शिक्षा की शुरुआत करने वाला) मदरसा है । उन्होंने दारुल उलूम को सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि इल्म, अमल और दीन की पहचान बताया। उन्होंने मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी से हदीस का सबक पढ़ा और उसे पढ़ाने की इजाजत (इजाजत-ए-हदीस) प्राप्त की।

अफगानी छात्रों को स्थायी वीजा दिलाने का दिया आश्वासन

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने दारुल उलूम में अध्ययनरत अफगानी छात्रों को स्थाई वीजा दिलाने का भी आश्वासन दिया। कहा कि अभी तक यहां अफगानी विद्यार्थी अस्थायी वीजा पर अध्ययनरत है। वे भारत सरकार से बातचीत करेंगे कि विद्यार्थियों को नियमित वीजा दिलाया जाए।

तलबा की भीड़ के चलते मंत्रालय ने रद्द किया संबोधन

दारुल उलूम में तलबा की भारी भीड़ के चलते अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का संबोधन कार्यक्रम रद कर दिया गया। विदेश मंत्री के साथ आए मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली के निर्देश पर मुत्ताकी का यह संबोधन कार्यक्रम रद किया। इसके चलते विदेश मंत्री निर्धारित समय से डेढ़ घंटे पहले ही दारुल उलूम से रवाना हो गए।

दारुल उलूम में मिली महिला पत्रकारों को एंट्री

दारुल उलूम में अफगानी विदेश मंत्री के दौरे पर महिला पत्रकारों को भी एंट्री दी गई। दारुल उलूम कैंपस में कार्यक्रम समारोह से लेकर गेस्ट हाउस तक महिला पत्रकारों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई। इसको लेकर मीडिया से बातचीत में अफगानी विदेश मंत्री और दारुल उलूम प्रशासन ने कहा कि यह एक प्रोपेगंडा है। महिलाओं के प्रवेश पर कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई है।

