बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का बदला समय, जानें कब से खुलेंगे पट

बांके बिहारी महाराज के दर्शनों का समय 11 नवंबर से बदल जाएगा। परंपरानुसार ग्रीष्म ऋतु एवं शीतकाल में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के कपाट खुलने के समय में परिवर्तन किया जाता है।

Banke bihari temple: वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी महाराज के दर्शनों का समय 11 नवंबर से परिवर्तित हो जाएगा। परंपरानुसार ग्रीष्म ऋतु एवं शीतकाल में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के कपाट खुलने के समय में परिवर्तन किया जाता है। जो शीतकाल में दीपावली के बाद और ग्रीष्मकाल में होली के बाद परिवर्तित किया जाता है।

इस साल शीतकालीन सत्र के दर्शन 11 नवंबर से लागू होंगे। मंदिर के कार्यवाहक प्रबंधक उमेश सारस्वत के अनुसार प्रातः आठ बजे पट खुलने के बाद शृंगार आरती 8:10 पर होगी। दोपहर 1.25 पर राजभोग आरती के बाद 1.30 पट बंद होंगे। इसी तरह शाम 4 बजे दर्शन खुलने के बाद 8:55 पर शयन भोग आरती और रात्रि 9 बजे पट बंद होंगे।

सेवाधिकारी के बाद ही अन्य व्यक्तियों का होगा प्रवेश इससे पहले बांके बिहारी मंदिर में अब सेवाधिकारी से पहले किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मंदिर प्रबंधन ने यह फैसला अनाधिकृत लोगों के प्रवेश पर अंकुश लगाने और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के उद्देश्य से लिया है। हालांकि, मंदिर प्रबंधन के इस निर्णय से गोस्वामी समाज नाखुश हैं। नए निर्णय के अनुसार, सुबह साढ़े पांच बजे सेवाधिकारी के प्रवेश के बाद छह बजे से अन्य लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। शाम को भी इसी तरह की व्यवस्था लागू रहेगी। मंदिर प्रबंधन का उद्देश्य पट खुलने से पहले श्रद्धालुओं के जमावड़े को रोकना और सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुचारु रखना है। इसके तहत गोस्वामी समाज द्वारा ठाकुरजी की देहरी पूजन की प्रक्रिया पर भी रोक लगाई गई है।

गोस्वामी समाज नाखुश गोस्वामी समाज के कुछ लोगों का कहना है कि वे सुबह मंदिर की परिक्रमा कर देहरी पर धोक लगाने के बाद दैनिक दिनचर्या शुरू करते हैं। नई व्यवस्था से वर्षों से चली आ रही उनकी सेवा प्रभावित होगी। वहीं, हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने बताया कि मंदिर की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को यह निर्णय लिया गया है। सुबह सेवाधिकारी के प्रवेश के बाद अन्य लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। शाम को भी इसी तरह व्यवस्था रहेगी, ताकि सफाई और अन्य कार्य प्रभावित न हों।