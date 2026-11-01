राम मंदिर में दर्शन का समय बदला, 2 घंटे बंद रहेगा; वीडियो-फोटो को लेकर नया आदेश

अयोध्या, संवाददाता। शरद ऋतु के चलते अयोध्या के राम मंदिर में रविवार, एक नवंबर से दर्शन की अवधि और आरती का समय बदल जाएगा। नए शेड्यूल के तहत रामलला का दर्शन सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:35 बजे तक बंद रहेगा। वहीं, रात 8:30 बजे के बाद रामानंदाचार्य प्रवेश द्वार से आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। दर्शन मार्ग में पहले से मौजूद श्रद्धालुओं को रात 9:15 बजे तक ही दर्शन का अवसर मिलेगा। रात 9:30 बजे शयन आरती होगी और दस बजे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। उधर, राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जितेन्द्र मिश्र ने पुजारियों को मीडिया से दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया है। उन्हें मंदिर परिसर में किसी प्रकार का वीडियो नहीं बनाने और सोशल मीडिया स्टेटस पर राम मंदिर की तस्वीर नहीं लगाने की हिदायत दी गई।

नए शेड्यूल के अनुसार मंदिर के पट सुबह चार बजे खुलेंगे। भोर में 4:30 से 4:40 बजे तक मंगला आरती होगी। इसके बाद 6:30 बजे तक अभिषेक, श्रृंगार और भोग की प्रक्रिया के लिए पट बंद रहेंगे। सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती होगी और सात बजे से डी-1 प्रवेश द्वार से श्रद्धालुओं का प्रवेश शुरू होगा। सुबह सात से आठ बजे तक दर्शन के बाद 8:00 से 8:10 बजे तक बालभोग के लिए पट बंद रहेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे तक दर्शन होंगे। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राजभोग के लिए पट बंद रहेंगे। दोपहर 12 बजे राजभोग आरती होगी। इसके बाद 12:30 से 1:30 बजे तक विश्राम के लिए पट बंद रहेंगे। दोपहर 1:35 बजे से फिर दर्शन शुरू होंगे, जो शाम चार बजे तक चलेंगे। शाम चार से 4:10 बजे तक बालभोग के लिए पट बंद रहेंगे। इसके बाद शाम 6:45 बजे तक दर्शन होंगे। 6:45 से सात बजे तक धूप-दीप और नैवेद्य की प्रक्रिया के बाद शाम सात बजे संध्या आरती होगी। इसके बाद रात आठ बजे तक दर्शन होंगे। रात आठ से 8:30 बजे तक धूप-दीप और नैवेद्य के लिए पट बंद रहेंगे। रात 8:30 से 9:15 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। इसके बाद 9:15 से 9:30 बजे तक पट बंद रहेंगे और शयन आरती होगी। रात दस बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे।