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राम मंदिर में दर्शन का समय बदला, 2 घंटे बंद रहेगा; वीडियो-फोटो को लेकर नया आदेश

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या के राम मंदिर में एक नवंबर से दर्शन की अवधि और आरती का समय बदल जाएगा। नए शेड्यूल के तहत रामलला का दर्शन सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:35 बजे तक बंद रहेगा। । उधर, राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेन्द्र मिश्र ने पुजारियों को मीडिया से दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया है।

Ram Lalla
अयोध्या राम मंदिर और राम लला की प्रतिमा (फाइल फोटो)

अयोध्या, संवाददाता। शरद ऋतु के चलते अयोध्या के राम मंदिर में रविवार, एक नवंबर से दर्शन की अवधि और आरती का समय बदल जाएगा। नए शेड्यूल के तहत रामलला का दर्शन सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:35 बजे तक बंद रहेगा। वहीं, रात 8:30 बजे के बाद रामानंदाचार्य प्रवेश द्वार से आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। दर्शन मार्ग में पहले से मौजूद श्रद्धालुओं को रात 9:15 बजे तक ही दर्शन का अवसर मिलेगा। रात 9:30 बजे शयन आरती होगी और दस बजे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। उधर, राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जितेन्द्र मिश्र ने पुजारियों को मीडिया से दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया है। उन्हें मंदिर परिसर में किसी प्रकार का वीडियो नहीं बनाने और सोशल मीडिया स्टेटस पर राम मंदिर की तस्वीर नहीं लगाने की हिदायत दी गई।

नए शेड्यूल के अनुसार मंदिर के पट सुबह चार बजे खुलेंगे। भोर में 4:30 से 4:40 बजे तक मंगला आरती होगी। इसके बाद 6:30 बजे तक अभिषेक, श्रृंगार और भोग की प्रक्रिया के लिए पट बंद रहेंगे। सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती होगी और सात बजे से डी-1 प्रवेश द्वार से श्रद्धालुओं का प्रवेश शुरू होगा। सुबह सात से आठ बजे तक दर्शन के बाद 8:00 से 8:10 बजे तक बालभोग के लिए पट बंद रहेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे तक दर्शन होंगे। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राजभोग के लिए पट बंद रहेंगे। दोपहर 12 बजे राजभोग आरती होगी। इसके बाद 12:30 से 1:30 बजे तक विश्राम के लिए पट बंद रहेंगे। दोपहर 1:35 बजे से फिर दर्शन शुरू होंगे, जो शाम चार बजे तक चलेंगे। शाम चार से 4:10 बजे तक बालभोग के लिए पट बंद रहेंगे। इसके बाद शाम 6:45 बजे तक दर्शन होंगे। 6:45 से सात बजे तक धूप-दीप और नैवेद्य की प्रक्रिया के बाद शाम सात बजे संध्या आरती होगी। इसके बाद रात आठ बजे तक दर्शन होंगे। रात आठ से 8:30 बजे तक धूप-दीप और नैवेद्य के लिए पट बंद रहेंगे। रात 8:30 से 9:15 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। इसके बाद 9:15 से 9:30 बजे तक पट बंद रहेंगे और शयन आरती होगी। रात दस बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे।

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भोग प्रसाद में भी बदलाव किया जाएगा

शरद ऋतु में भगवान के भोग प्रसाद में भी बदलाव होगा। ग्रीष्म ऋतु में जहां भगवान को झाझ का सेवन कराया जाता था, वहीं अब केसरयुक्त दूध परोसा जाएगा। मंगला आरती से पहले मधुपर्क और उसके बाद भोग में मेवे चढ़ाए जाएंगे। श्रृंगार आरती के बाद सुबह 8:00 से 8:10 बजे के बीच मिष्ठान का भोग लगाया जाएगा। सीईओ जितेन्द्र मिश्र ने धार्मिक न्यास समिति के संतों की सहमति से नया समय निर्धारित किया है।

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मुख्यमंत्री दो नवम्बर को अयोध्या आएंगे

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दीपोत्सव की तैयारियों को देखने के लिए दो नवम्बर को अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। वह दसवें दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस बार दीपोत्सव में अमित शाह के आगमन की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसको लेकर वह उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। कार्यक्रम स्थलों में राम की पैड़ी, रामकथा पार्क, सरयू आरती स्थल व साकेत महाविद्यालय का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। सात को रामनगरी में दीपोत्सव का आयोजन होगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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