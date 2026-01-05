Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDaroga who came to conduct the post mortem of the teenager died
किशोरी का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे दारोगा की मौत, अचानक जमीन पर गिरने के बाद तोड़ा दम

किशोरी का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे दारोगा की मौत, अचानक जमीन पर गिरने के बाद तोड़ा दम

संक्षेप:

बदायूं में एक किशोरी के पोस्टमार्टम के दौरान पहुंचे दरोगा की हृदयगति रुकने से मौत हो गई। 55 वर्षीय दारोगा अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। इस दौरान उन्हें सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की गई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

Jan 05, 2026 01:28 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं
यूपी के बदायूं से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां उझानी में छेड़छाड़ से आहट किशोरी के रविवार को खुदकशी करने के बाद सोमवार सुबह उसका पोस्टमार्टम कराने पहुंचे दारोगा की हृदयगति रुकने से मौत हो गई। 55 वर्षीय दारोगा कुंवरपाल सिंह उझानी कोतवाली में लंबे समय से तैनात थे और बुलंदशहर के रहने वाले थे। सुबह के समय पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे दारोगा अचानक चक्कर खाकर गिरे। उसके आया पुलिस कर्मी कुछ समझ पाता तब तक दारोगा बेहोश चुके थे।

दारोगा के पोस्टमार्टम हाउस में गिरते ही यहां तैनात कर्मचारी सत्यवीर ने बिना समय गंवाए उनको सीपीआर दी। अन्य कर्मियों ने तत्काल एंबुलेस बुलवाई। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने भी सीपीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर को भी प्रयास सफल नहीं हो सका। इसके बाद डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उझानी कोतवाली के दारोगा के ड्यूटी के दौरान हृदयगति रुकने से निधन की जानकारी मिलने पर अफसरों में शोक छा गया। घटना की जानकरी उनके बुलंदशहर में रहने वाले परिवारजनों को दी तो वहां भी कोहराम मच गया। परिजन बदायूं के लिये रवाना हो गये हैं।

सब्जी लेने गए दरोगा की बिगड़ी हालत, अस्पताल में मौत

इससे पहले मैनपुरी में 1 जनवरी को घर से सब्जी लेने के लिए निकले रिटायर्ड दरोगा की हालत बिगड़ गई थी। परिवार के लोग उन्हें जिला अस्पताल ले आए। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दारोगा की मौत की खबर मिली तो परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के हवाले कर दिया।

कोतवाली क्षेत्र के बड़ा बाजार निवासी रिटायर्ड दरोगा 65 वर्षीय राकेश सक्सेना नए साल की सुबह नौ बजे के करीब घर से सब्जी लेने के लिए निकले थे। मंडी में पहुंचते ही उनकी हालत बिगड़ गई और वह वहीं गिर पड़े। सूचना पाकर परिवार के लोग उन्हें भोगांव अस्पताल ले गए। जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक दारोगा दो बच्चों के पिता थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया।

