Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdaroga set a beauty parlour owner scooter on fire after she refused to have sex with him
दारोगा की शर्मनाक करतूत, सेक्स से मना करने पर फूंक दी ब्यूटी पॉर्लर संचालिका की स्कूटी, गिरफ्तार

दारोगा की शर्मनाक करतूत, सेक्स से मना करने पर फूंक दी ब्यूटी पॉर्लर संचालिका की स्कूटी, गिरफ्तार

संक्षेप:

मेरठ में एक दारोगा की हरकत ने पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूटी पार्लर संचालिका ने आरोप लगाया है कि उसके शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर दारोगा ने गुस्से में आकर उसकी स्कूटी और उसके बेटे की मोटरसाइकिल में आग लगा दी।

Tue, 2 Dec 2025 03:58 PMPawan Kumar Sharma भाषा, मेरठ
share Share
Follow Us on

यूपी के मेरठ से एक दारोगा की शर्मनाक करतूत सामने आई है। जहां कांशीराम कॉलोनी की रहने वाली एक ब्यूटी पार्लर संचालिका की स्कूटी और उसके बेटे की मोटरसाइकिल में आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक महिला ने शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। उधर, इस मामले मामले में पुलिस ने सोमवार को दारोगा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस क्षेत्राधिकारी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि ब्यूटी पार्लर संचालिका आयशा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि पुलिस लाइन में तैनात दारोगा स्नेह प्रकाश आजाद उसपर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इनकार करने पर 29 नंवबर को आजाद अपने दो साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और वहां खड़ी उसकी स्कूटी और बेटे की मोटरसाइकिल में आग लगा दी।

पीड़िता की शिकायत पर दारोगा के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौच व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर क्षेत्र) आयुष विक्रम सिंह ने सोमवार रात को बताया कि महिला द्वारा लगाये गये आरोप सही पाए जाने के बाद दारोगा स्नेह प्रकाश आजाद और उसके साथी आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद को पहले ही किसी मामले में निलंबित किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें:कुत्ते के 2 पिल्लों को तलाशेगी पुलिस, NGO ने दर्ज कराई शिकायत

उन्होंने बताया कि महिला व दारोगा के बीच पुरानी मित्रता है और घटना वाली रात दोनों पक्षों में कहासुनी की जानकारी मिली है जबकि शारीरिक संबंध बनाने के दबाव संबंधी आरोपों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, महिला का कहना है कि वह पहले भी दारोगा के खिलाफ शिकायत कर चुकी है, जिसके बाद उसका तबादला बागपत कर दिया गया था।

वहीं, इस मामले में एसपी सूरज राय ने बताया कि कुछ दिन पहले ट्रांसफर होकर दरोगा स्नेहप्रकाश आजाद बागपत आए थे और लाइन में तैनाती थी। मुकदमे के आधार पर इनका सस्पेंशन किया जाएगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Meerut Meerut News Meerut Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |