दारोगा की शर्मनाक करतूत, सेक्स से मना करने पर फूंक दी ब्यूटी पॉर्लर संचालिका की स्कूटी, गिरफ्तार

संक्षेप: मेरठ में एक दारोगा की हरकत ने पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूटी पार्लर संचालिका ने आरोप लगाया है कि उसके शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर दारोगा ने गुस्से में आकर उसकी स्कूटी और उसके बेटे की मोटरसाइकिल में आग लगा दी।

यूपी के मेरठ से एक दारोगा की शर्मनाक करतूत सामने आई है। जहां कांशीराम कॉलोनी की रहने वाली एक ब्यूटी पार्लर संचालिका की स्कूटी और उसके बेटे की मोटरसाइकिल में आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक महिला ने शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। उधर, इस मामले मामले में पुलिस ने सोमवार को दारोगा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस क्षेत्राधिकारी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि ब्यूटी पार्लर संचालिका आयशा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि पुलिस लाइन में तैनात दारोगा स्नेह प्रकाश आजाद उसपर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इनकार करने पर 29 नंवबर को आजाद अपने दो साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और वहां खड़ी उसकी स्कूटी और बेटे की मोटरसाइकिल में आग लगा दी।

पीड़िता की शिकायत पर दारोगा के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौच व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर क्षेत्र) आयुष विक्रम सिंह ने सोमवार रात को बताया कि महिला द्वारा लगाये गये आरोप सही पाए जाने के बाद दारोगा स्नेह प्रकाश आजाद और उसके साथी आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद को पहले ही किसी मामले में निलंबित किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि महिला व दारोगा के बीच पुरानी मित्रता है और घटना वाली रात दोनों पक्षों में कहासुनी की जानकारी मिली है जबकि शारीरिक संबंध बनाने के दबाव संबंधी आरोपों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, महिला का कहना है कि वह पहले भी दारोगा के खिलाफ शिकायत कर चुकी है, जिसके बाद उसका तबादला बागपत कर दिया गया था।