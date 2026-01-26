लुटेरों की जेब में चाकू-मोबाइल रखकर बरामदगी दिखा रहे थे दारोगा, वायरल वीडियो ने खोल दी पोल

संक्षेप: अलीगढ़ पुलिस की गजब कारस्तानी देखने को मिली है। जहां दो महीने पहले मोबाइल लूट में दो लोगों की गिरफ्तारी के मामले में पुलिसकर्मी पहले दोनों आरोपियों के जेब में चाकू व फोन रखते दिख रहे हैं। फिर उसी चाकू व फोन की बरामदगी दिखाकर वीडियो बना रहे हैं।

यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की गजब कारस्तानी देखने को मिली है। जहां दो महीने पहले मोबाइल लूट में दो लोगों की गिरफ्तारी के मामले में अकराबाद थाना पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी पहले दोनों आरोपियों के जेब में चाकू व फोन रखते दिख रहे हैं। फिर उसी चाकू व फोन की बरामदगी दिखाकर वीडियो बना रहे हैं। मामले में एसएसपी ने एसपी देहात को 48 घंटे के अंदर जांच करके आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। निष्पक्ष जांच के लिए दो दरोगा समेत चारों पुलिसकर्मियों को लाइनहाजिर किया गया है।

29 नवंबर 2025 को अकराबाद थाना क्षेत्र के पनैठी निवासी युवक का दो बदमाशों ने मोबाइल फोन लूट लिया था। इस मामले में पुलिस ने पनैठी निवासी सूरज गौतम व सोनू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इनके पास से दो फोन व दो चाकू बरामद किए गए। उसी दौरान का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर हो गया। चार मिनट 57 सेकंड के वीडियो में चार पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, जो एकांत स्थान पर दोनों आरोपियों के साथ हैं। पहले दोनों आरोपियों के जेब में चाकू व फोन रखा जाता है। फिर एक पुलिसकर्मी वीडियो बनाता है, जिसमें उसी चाकू व फोन की बरामदगी दिखाई जाती है। इसके बाद थाने की गाड़ी में दोनों को बिठाकर ले जाते हैं। किसी ने छत से पूरा घटनाक्रम का वीडियो बना लिया।