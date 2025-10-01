daroga lost his temper after seeing BJP leader slapped him police station causing an uproar In Lakhimpur Kheri भाजपा नेता को देखते ही दरोगा का चढ़ गया पारा, थाने में जड़ दिया थप्पड़, हंगामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
भाजपा नेता को देखते ही दरोगा का चढ़ गया पारा, थाने में जड़ दिया थप्पड़, हंगामा

लखीमपुर खीरी में भाजपा के मंडल मंत्री और व्यापारी को देखकर एक दरोगा का पारा चढ़ गया। आरोप है कि दरोगा ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। रात को ही कार्यकर्ता ने कई नेताओं को इस अपमान का किस्सा बताया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरीWed, 1 Oct 2025 06:52 PM
यूपी के लखीमपुर खीरी में भाजपा के मंडल मंत्री और व्यापारी को देखकर एक दरोगा का पारा चढ़ गया। आरोप है कि दरोगा ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। रात को ही कार्यकर्ता ने कई नेताओं को इस अपमान का किस्सा बताया। बुधवार दोपहर स्थानीय भाजपा व व्यापारी नेता थाने पहुंच गए। वहां कार्यकर्ता को थप्पड़ मारे जाने पर आक्रोश जताते हुए हंगामा किया। साथ ही माफी की मांग उठाई। पर पुलिस ने घटना को मनगढ़ंत बताते हुए माफी से इनकार कर दिया।

मामला संपूर्णानगर थाने का हैं। कस्बा निवासी व्यपारी व भाजपा मंडल मंत्री संजय गुप्ता ने बताया कि मंगलवार रात के 12 बजे के करीब वह जागरण से वापस आ रहा था। इस बीच संपूर्णानगर पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़कर जीप से थाने ला रही थी। थाने गेट से ही वह आरोपी गाड़ी का दरवाजा खोलकर भाग गया। पुलिस ने उसे पकड़ने में पब्लिक से मदद मांगी। संजय का कहना है कि बाकी लोगों की मदद से उन्होंने उस युवक को चीनी मिल तिराहे पर घेर लिया। उसे पकड़ कर थाने लाया गया और लाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। संजय गुप्ता का कहना है कि वह थाने में थे कि एक दरोगा उनको देखते ही आग बबूला हो गया। उनको गुंडा कहते हुए थप्पड़ जड़ दिया। संजय ने रात को ही अपने नेताओं को जानकारी दी पर कुछ हुआ नहीं।

भाजपा नेता पहुंचे थाने, दरोगा ने आरोप मनगढ़ंत बताए

मामले की जानकारी के बाद बुधवार भाजपा संगठन के पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष शेलेंद्र सिंह, ऋषिकेश सिंह, राजेश भास्कर, दिग्गविजय सिंह, व नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष इश्तियाक अहमद खान, महामंत्री कुलदीप बरार, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश मदेशिया, रामनिवास मित्तल सहित व्यपारी थाने पहुंचे। जहां थाना प्रभारी के सामने बात रखी गई। इस दौरान एसआई ने आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत बता दिए। इस पर हंगामा शुरू हो गया। संजय का कहना था कि थाना प्रभारी थाने का सीसीटीवी कैमरा देख लें। अगर उसमें थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे तो मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई कर दे। इंस्पेक्टर ने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करने का आश्वासन दिया है। वहीं थाना प्रभारी कृष्ण कुमार का कहना है कि रात का मामला हैं। इस मामले पर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

सीओ पलिया यादवेंद्र सिंह ने बताया, एक छेड़छाड़ के आरोपी को थाने लाया गया था। उसकी पैरवी में कुछ लोग थाने पहुंचे थे। एसआई ने उनको सुबह आने को कहा था, लेकिन वे लोग उलझने लगे। बाद में दोनों पक्षों को समझाया दिया गया है।

