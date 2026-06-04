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दारोगा ने फांसी लगाकर दी जान, पूजा-पाठ न करने और तिलक को लेकर था दबाव, बेटी का आरोप

Yogesh Yadav बदायूं, संवाददाता।
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यूपी के बदायूं में एक दारोगा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। मधुबन कॉलोनी में किराए के मकान में उनका शव फंदे से लटका मिला। बेटी ने सीनियर इंस्पेक्टर पर ड्यूटी, तिलक और धार्मिक आस्था को लेकर दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है।

दारोगा ने फांसी लगाकर दी जान, पूजा-पाठ न करने और तिलक को लेकर था दबाव, बेटी का आरोप

यूपी के बदायूं में न्यायालय सुरक्षा में तैनात एक दारोगा ने गमछे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची दारोगा की बेटी ने न्यायालय सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर शाहिद अली पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटी के अनुसार उनके पिता पूजा-पाठ करते थे और तिलक लगाते थे, जिस पर आपत्ति जताई जाती थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने इंस्पेक्टर शाहिद अली को लाइन हाजिर कर दिया है।

मथुरा जिले के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के सकना गांव निवासी दरोगा मेघश्याम गौतम पिछले करीब एक वर्ष से सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की मधुबन कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहे थे। वह न्यायालय सुरक्षा में तैनात थे। बुधवार रात उन्होंने कमरे के वेंटिलेटर में गमछे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह उनकी बेटी राधिका ने फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद उसने मकान मालिक विकेश को फोन न उठने की जानकारी दी।

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दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची पुलिस

मकान मालिक ने अपनी पत्नी से कमरे पर जाकर आवाज लगाने को कहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया तो मेघश्याम गौतम का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी अंकिता शर्मा, एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह, सीओ सिटी रजनीश कुमार उपाध्याय समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही थीं, बेटी का आरोप

पोस्टमार्टम हाउस पहुंची मृतक की बेटी राधिका ने न्यायालय सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर शाहिद अली पर पिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। राधिका का कहना है कि उनके पिता बीमार चल रहे थे और ड्यूटी पर जाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी और आवागमन को लेकर उन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती थीं।

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पूजा पाठ से रोका जा रहा था

राधिका ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पिता पूजा-पाठ करते थे और तिलक लगाते थे, जिस पर आपत्ति जताई जाती थी। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर शाहिद अली भगवान राम और कृष्ण को न मानने जैसी बातें कहते थे, जिससे उनके पिता मानसिक रूप से परेशान रहने लगे थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

एसएसपी क्या बोलीं

एसएसपी अंकिता शर्मा के अनुसार न्यायालय सुरक्षा में तैनात दारोगा के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट में मौत का कारण एंटीमॉर्टम हैंगिंग पाया गया है। परिजनों की तहरीर मिलने पर विधिक परीक्षण के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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