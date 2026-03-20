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लखनऊ में सुबह ही छाया गया अंधेरा; तेज हवाओं के साथ बारिश; मौसम का बदला मिजाज

Mar 20, 2026 10:19 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में शुक्रवार सुबह अचानक मौसम बदल गया। सुबह धूप के बाद 9 बजे काले बादल छा गए और अंधेरा हो गया। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 24 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया है, ओलावृष्टि और 50-60 किमी/घंटा रफ्तार की हवा की चेतावनी दी है।

लखनऊ में सुबह ही छाया गया अंधेरा; तेज हवाओं के साथ बारिश; मौसम का बदला मिजाज

शुक्रवार की सुबह राजधानी लखनऊ में मौसम ने अचानक करवट ले ली। दिन की शुरुआत जहां धूप के साथ हुई, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद अचानक काले घने बादलों ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में आसमान में अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम के इस बदलाव से लोगों को बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली।

लखनऊ में दिन शुरू होते ही छाया अंधेरा

अचानक बदले मौसम ने शहरवासियों को चौंका दिया। कई लोग जो सुबह धूप देखकर घर से निकले थे, वे बारिश और तेज हवा के कारण परेशान नजर आए। गुरुवार शाम से ही मौसम का मिजाज बदलने लगा था और देर रात कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे जलभराव की स्थिति भी बन गई।

यूपी में अगले 24 के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना है और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और ओलावृष्टि के आसार हैं।

तेज हवाओं ने गर्मी से दी राहत

गुरूवार को आंधी-बारिश से एक बार फिर यूपी का मौसम बदल गया है। देर शाम हुई बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी, लेकिन आलू किसानों की धड़कनें बढ़ा दीं। खेतों में आलू खुदाई के लिए पड़ा है और बारिश ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट है।

मार्च में अप्रैल जैसी गर्मी!

मार्च में ही गर्मी ने हालात बिगाड़ दिए थे। लोगों को अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा था। पारा 38 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री से अधिक का अंतर था। गुरुवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में आर्द्रता का अधिकतम स्तर 81 फीसदी रहा।

कई जगह बिजली हुई प्रभावित

तेज हवाओं के चलते कई इलाकों मे बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। बिजली सप्लाई में फॉल्ट की भी समस्या आई। जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि देर रात से पहले बिजली सुचारू कर दी गई।

sandeep

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