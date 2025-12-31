Hindustan Hindi News
डरा-डरा सा लगता था, किसके प्रेशर में था? IIT कानपुर में छात्र के सुसाइड के बाद भाई ने किया सवाल

डरा-डरा सा लगता था, किसके प्रेशर में था? IIT कानपुर में छात्र के सुसाइड के बाद भाई ने किया सवाल

संक्षेप:

संक्षेप:

सोमवार को जय सिंह का शव हॉस्टल नंबर दो के कमरा नंबर 148 में फंदे से लटकता हुआ मिला था। मंगलवार की सुबह भाई-बहन के साथ मौसेरी बहन पारूल, जीजा नरेंद्र, मामा पवन सिंह और महेंद्र सिंह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। जैसे ही बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह और बहन डॉक्टर ज्योति ने शव को देखा, वह फफक कर रोने लगे।

Dec 31, 2025 10:22 am ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर
B.Tech Student Suicide in IIT Kanpur: मेरे भाई पर पढ़ाई का कोई दबाव नहीं था। जिस कारण वह आत्महत्या कर ले। हालांकि वह किसी व्यक्ति के दबाव में जरूर था। जिसकी वजह से वह अक्सर फोन पर बात करते हुए डरा हुआ महसूस होता था। वह पूछता था कि किसी प्रोफेसर या सीनियर का फोन तो नहीं आया था। विश्वास नहीं होने पर पापा की कसम दिलाता था। वह बैक पेपर भी क्लीयर कर चुका था। उसकी काउंसिलिंग भी हो चुकी थी। काउंसलर ने भाई के पूरी तरह से ठीक होने की जानकारी दी थी। बावजूद इसके उसने इतना बड़ा कदम किस वजह से उठाया। इसकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। अगर उसने किसी के दबाव में यह कदम उठाया है, तो उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

अजमेर के अवधपुरी जोसगंज निवासी गौरी शंकर मीणा एसबीआई में मैनेजर थे। बीते 2008 में सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उनके परिवार में पत्नी तारा देवी, दो बेटे धर्मेंद्र व जय सिंह और बेटी ज्योति है। उनका बड़ा बेटा धर्मेंद्र बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा है। बेटी ज्योति डॉक्टर है। जबकि जय सिंह कानपुर आईआईटी से बायो इंजीनियरिंग कर रहा था। सोमवार को जय सिंह का शव हॉस्टल नंबर दो के कमरा नंबर 148 में फंदे से लटकता हुआ मिला था। मंगलवार सुबह भाई-बहन के साथ मौसेरी बहन पारूल, जीजा नरेंद्र, मामा पवन सिंह, महेंद्र सिंह समेत अन्य लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। जैसे ही बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह और बहन डॉक्टर ज्योति ने शव को देखा, वह फफक कर रोने लगे।

मां के साथ झुनझुगन गांव जाना था

धर्मेंद्र ने बताया कि रविवार को भाई की मां से फोन पर बात हुई थी। मां ने कुछ दिन पहले नाना की मौत का जिक्र करते हुए राजस्थान स्थित तकराना झुनझुगन गांव जाने की बात बोली थी। जिस पर भाई ने यह कहते हुए मां को मना कर दिया था, कि वह सोमवार शाम को घर आएगा। तब मां उसके साथ गांव चले।

हालांकि इसके बाद उसने अपना रिजर्वेशन टिकट रद्द करा दिया। सोमवार सुबह उसे 50-60 कॉल की गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जिस पर अनहोनी होने की आशंका पर उसके रूम पार्टनर सुमित को कॉल की। जिसने तीसरे साथी विकास मीणा को भाई को कमरे पर भेजा। जब भाई का शव लटकता देखकर उसने जानकारी दी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।

मानवाधिकार आयोग में नई रिट दाखिल

आईआईटी, कानपुर में हुई बीटेक छात्र जय सिंह मीणा का प्रकरण भी मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार सिंह ने इस रिट को पूर्व से प्रक्रिया में चल रही वर्ष 2024 की याचिका में शामिल करने का आग्रह किया है। आईआईटी, कानपुर में बढ़ती आत्महत्याओं के प्रकरण में वर्ष 2024 में मानवाधिकार आयोग में दायर रिट पर सचिव और आईआईटी निदेशक को 22 जनवरी को याची की आपत्तियों पर जवाब देने के आदेश भी दिए गए हैं। याची ने नई रिट में कहा है कि संस्थान की ओर से आयोग को जो जवाब दिए गए हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। वर्ष 2024 से मानवाधिकार आयोग में चल रहे आत्महत्याओं के मामले में अक्टूबर में नई रिट दायर कर धीरज सैनी की आत्महत्या को पूर्व रिट में शामिल करने का आग्रह किया था। आईआईटी की ओर से जो जवाब दाखिल किया उस पर याचिकाकर्ता ने सहमति नहीं जताई।

आईआईटी प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

धर्मेंद्र ने आईआईटी प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनका भाई पूरी तरह नार्मल था। इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिर वह किसकी वजह से डर रहा था। वह किसी पावरफुल व्यक्ति के बारे में बोलते हुए कहता था उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। वहीं बहन ज्योति ने बताया कि करीब एक साल से वह अक्सर कॉल कर यहीं पूछता था कि कैंपस से किसी प्रोफेसर या सीनियर की कॉल तो नहीं आई थी। मना करने पर वह मानता भी नहीं था। उसके बाद भी पापा की कसम खाने के लिए बोलता था। बीते रविवार रात करीब 11.30 बजे उससे कॉल पर बात हुई तो वह बहुत खुश था। जिसके बाद उसने यह कदम कैसे उठा लिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
