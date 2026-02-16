यूपी में खुलेंगे यूनानी मेडिकल कॉलेज और डिस्पेंसरी, योगी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का ऐलान

योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि यूपी में यूनानी चिकित्सा का दायरा बढ़ेगा। प्रदेश में यूनानी मेडिकल कॉलेज और डिस्पेंसरी खुलेगी। ये बातें रविवार को उन्होंने नेशनल यूनानी डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सम्मेलन में कहीं।

उत्तर प्रदेश में यूनानी चिकित्सा का दायरा बढ़ेगा। योगी सरकार प्रदेश में यूनानी मेडिकल कॉलेज और डिस्पेंसरी खुलेगी। ये बातें रविवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नेशनल यूनानी डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सम्मेलन में कहीं।

दरअसल, प्रसिद्ध चिकित्सक स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी हकीम अजमल खान के जन्मदिवस पर यूनानी दिवस समारोह पर वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। विधायक डॉ. नीरज बोरा ने कहा कि यूनानी विधा आम जनमानस में लोकप्रिय भारतीय चिकित्सा पद्धति है। ये एक प्राकृतिक एवं कारगर पद्धति है। आयोजक सचिव डॉ. नाजिर अब्बास, यूनानी सेवाओं के निदेशक प्रो. जमाल अख्तर ने यूनानी चिकित्सा की उपयोगिता बतायी।

यूनानी एम्स खोला जाए डॉ. एस मुईद ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार को संबोधित ज्ञापन में यूनानी एम्स खोलने की बात रखी। उन्होंने बरेली में नव निर्मित यूनानी कॉलेज का नामकरण हकीम अजमल खान के नाम पर किए जाने, यूनानी चिकित्सकों द्वारा आकस्मिक एवं शल्य चिकित्सा में आईवी फ्लूइड थेरेपी के प्रयोग का अधिकार दिए जाने, यूनानी चिकित्सकों के पांच वर्षीय पंजीकरण और खाली पद भरने की मांग रखी। केरल के यूनानी चिकित्सक डॉ. केटी अजमल, केजीएमयू के मेडिसिन विभाग के डॉ. कौसर उस्मान, एनयूडीडब्लूए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस मुईद अहमद ने विचार साझा किये।

लोहिया संस्थान के डॉ. सत्यवती देसवाल ने सटीक रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी,पुणे के यूनानी चिकित्सक डॉ. मस्तान अकबर शेख ने एकीकृत ऑन्कोलॉजी में यूनानी चिकित्सा पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि इलाज में आधुनिक चिकित्सा के साथ यूनानी चिकित्सा के संयोजन से मरीज को बड़ी राहत मिलती है। कैंसर विशेषज्ञ डॉ. विभोर महेंद्रू ने कहा कि अब कैंसर या ट्यूमर की गांठ की मॉलिक्यूलर या जेनेटिक संरचना के मुताबिक कैंसर की टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी बहुत कारगर है। भविष्य में कैंसर के इलाज में आधुनिक एवं यूनानी चिकित्सा के समन्वय पर बल देते हुए मिलकर रिसर्च करने की आवश्यकता बताई।