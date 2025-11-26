योगी के मंत्री ने सुन्नी वक्फ बोर्ड कर्मियों की छुट्टियां रद्द की, इस बात से थे नाराज

संक्षेप: अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बुधवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने उम्मीद पोर्टल में वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण दर्ज न होने पर नाराजगी जताई और बोर्ड कर्मचारियों की 5 दिसंबर तक छुट्टियां रद्द कर दीं।

यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बुधवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि उम्मीद पोर्टल में वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण दर्ज नहीं था, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद मंत्री ने समीक्षा के दौरान वक्फ बोर्ड के सभी कर्मचारियों की 5 दिसंबर तक छुट्टियां रद्द करने का आदेश दिया और कहा कि रिकार्ड रूम की सभी फाइलों को जल्द से जल्द डिजिटल किया जाए। साथ ही उन्होंने वक्फ संपत्तियों से जुड़ी सभी फाइलों और दस्तावेजों के सही रख-रखाव पर भी जोर दिया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने प्रदेशभर से आए वक्फ मुतवल्लियों से मुलाकात कर उन्हें वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, प्रबंधन, पारदर्शिता और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, निगरानी और बेहतर प्रशासन के लिए केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए न केवल संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समाज, खासकर पिछड़े पसमांदा समुदाय और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा।

निरीक्षण के बाद दानिश आज़ाद ने बोर्ड के सीईओ मासूम अली सरवर के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियों के पंजीकरण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दानिश आज़ाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग सवा लाख वक्फ संपत्तियां हैं और प्रदेश में इनका तेजी से पंजीकरण सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।