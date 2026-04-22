पटरियों के बीच ‘माफिया’ का खतरनाक स्टंट, भोजपुरी गाने पर दौड़ाई बाइक; अब तलाश में RPF

वायरल वीडियो में एक युवक रेलवे पटरी पर बाइक दौड़ाते हुए नजर आ रहा है। युवक खुद को ‘माफिया’ बताते हुए यह रील सोशल मीडिया पर शेयर करता दिख रहा है। यह वीडियो नोनापार रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। आरपीएफ युवक की तलाश में जुटी है।

UP News: उत्तर प्रदेश के देवरिया में खुद को ‘माफिया’ बताते हुए एक युवक ने पटरियों के बीच भोजपुरी गाने पर बाइक दौड़ा दी। युवक की ये रील देखकर अब आरपीएफ मामले की जांच और युवक की तलाश में जुट गई है। युवक का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो देवरिया के नोनापार रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है।

वायरल वीडियो में एक युवक रेलवे पटरी पर बाइक दौड़ाते हुए नजर आ रहा है। युवक खुद को ‘माफिया’ बताते हुए यह रील सोशल मीडिया पर शेयर करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो नोनापार रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां युवक ने रेलवे ट्रैक पर ही बाइक चलाकर वीडियो बनाया। ‘...यार हमार थाना पे पर्चा कट जाई’, गाने के साथ जारी यह वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ प्रभारी धनंजय राय के अनुसार, वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश जारी है। जल्द ही आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

रील बनाने के लिए जान हथेली पर रख रहे युवा युवाओं में रील बनाने का शौक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए वे अपनी जान हथेली पर रखने से भी नहीं चूक रहे हैं। सोशल मीडिया पर रातों रात मशहूर होने और लाइक्स व्यूज पाने के चक्कर में युवा ऐसे खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में मौत के कई खौफनाक मामले भी सामने आए हैं। पिछले दिनों लखीमपुर खीरी के 17 वर्षीय लड़के की रील बनाते समय पेट में गोली लगने से मौत हो गई थी।