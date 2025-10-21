यूपी के इस शहर के रिहाइशी इलाकों में पहुंचे खतरनाक स्पेक्टेकल्स कोबरा, क्या है कारण?

संक्षेप: मध्य एशिया का सबसे खतरनाक माना जाने वाले सांप स्पेक्टेकल्स कोबरा इंसानी बस्तियों में पहुंच रहे हैं। यूपी के लखीमपुर जिले में वन विभाग ने 15 दिन में दो कोबरा को रेस्क्यू किया है। इस तरह से कोबरा के दिखने से खलबली है। वन विभाग ने जंगल से कोबरा के रिहाइशी इलाकों में आने का कारण भी बताया है।

मध्य एशिया का सबसे खतरनाक माना जाने वाले सांप स्पेक्टेकल्स कोबरा इंसानी बस्तियों में पहुंच रहे हैं। कोबरा के इस स्वभाव की वजह से जहां लोगों की जान को खतरा है, वहीं सांप की इस प्रजाति पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में वन विभाग ने इनको रेस्क्यू करने का अभियान शुरू किया है। इन सांपों को लेकर चले अभियान में 15 दिन में दो सांपों को रेस्क्यू कर दुधवा के जंगल में छोड़ा गया है। लखीमपुर के वन विभाग का मानना है कि ये सांप चूहों के शिकार के चक्कर में उनके पीछे दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में आ रहे हैं।

इस खास प्रजाति के सांप को पलिया क्षेत्र के अंर्तगत बनगवां से रेस्क्यू किया गया। एक घर में दो स्पेक्टकेल्स कोबरा विभाग की टीम को मिले। दुधवा टाइगर कंजर्वेशन की मोटीवेटर नाजरून निशा ने बताया कि इस प्रजाति के सर्प तेज और खतरनाक होते हैं। इसलिए रेस्क्यू आपरेशन को पूरी सावधानी के साथ किया गया था। दोनों सर्पों को सुरक्षित दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, पलिया के सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया गया।

बेहद विषैला है यह सांप भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला यह एक विषैला सांप है, जिसकी पहचान इसके फन के पीछे बने चश्मे जैसे निशान से होती है, जो अक्सर इसकी पहचान का मुख्य बिंदु होता है। हालांकि, इसके रंग और पैटर्न में भिन्नता हो सकती है।

इस सांप के काटने से सबसे ज्यादा मौतें अफसरों के मुताबिक, यह भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। यह मुख्य रूप से चूहों को खाता है, इसीलिए यह मानव बस्तियों के आसपास अक्सर पाया जाता है। हालांकि इसका ज़हर रसेल वाइपर जितना घातक नहीं है। इसके ज़हर में न्यूरोटॉक्सिक विष होता है, जो तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और लकवा, सांस लेने में कठिनाई और मृत्यु का कारण बन सकता है।