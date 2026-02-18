बोतलबंद पानी के चार नमूनों में मिला खतरनाक बैक्टीरिया, उत्पादन और बिक्री पर लगी रोक

गोरखपुर में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बोतलबंद पानी के नमूनों की जांच की गई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 9-10 जनवरी को 19 प्लांटों से लिए नमूने लिए थे। रिपोर्ट आने से पहले ही नौ इकाइयों का लाइसेंस निलंबित करके इसके उत्पादन एवं बिक्री पर पहले ही रोक लगा दी गई थी।

अगर आप बोतल का पानी खरीदकर पीने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाएं। जिले के बाजार में मौजूद चार कंपनियों के बोतलबंद पानी में खतरनाक बैक्टीरिया कोलीफार्म मिला है। इन चारों कंपनियों के बोतलबंद पानी की पैकजिंग यूनिट गोरखपुर जिले में है और महानगर की विभिन्न दुकानों पर बिकती हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब इन पैकेज्ड वॉटर इकाइयों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी है। विभाग ने लोगों से अपील की गई है कि वे इन ब्रांड के पानी को न पीएं।

इंदौर में दूषित पानी पीने से बच्चों की मौत के बाद गोरखपुर में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बोतलबंद पानी के नमूनों की जांच की गई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 9-10 जनवरी को 19 प्लांटों से लिए नमूने लिए थे। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने से पहले ही नौ इकाइयों का लाइसेंस निलंबित करके इसके उत्पादन एवं बिक्री पर पहले ही रोक लगा दी गई थी। उनमें चार नमूनों की रिपोर्ट असुरक्षित प्राप्त हुई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि इन ब्रांडों के पानी की बिक्री एवं वितरण तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। किसी भी होटल, ढाबा, दुकान या रेस्टोरेंट में इन असुरक्षित ब्रांड की स्टॉक एवं बिक्री पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अर्थदंड एवं अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।

खतरनाक है कोलीफार्म, पाचनतंत्र करता है खराब बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि कोलीफार्म ग्रुप के बैक्टीरिया वाले पानी को पीने से पाचन तंत्र खराब हो सकता है। इससे उल्टी, पीलिया के साथ पेट दर्द, शरीर में दर्द एवं थकान हो सकती है। खूनी दस्त और किडनी पर खराब असर पड़ सकता है। आंखों में भी संक्रमण हो सकता है।

दीपावली में पकड़े थे मिलावट के बड़े मामले होली में रहिए सतर्क दीपावली में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट में मिलावट के बड़े मामले पकड़े गए थे। अब होली आने वाली है तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर मिलावटखोरी पकड़ने की तैयारी की है। साथ ही लोगों को भी त्योहार में खुद भी सतर्कता बरतने की अपील की है, ताकि सेहत को नुकसान न पहुंचे।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 693 नमूने लिए थे, इनमें 350 नमूने फेल हो गए। दीपावली में 25 क्विंटल खोवा और एक क्विंटल से अधिक पनीर को मिलावटी या खराब होने के अनुमान के आधार नष्ट कराया गया था। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनीर बेचने वालों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। जांच के दौरान हल्दी पाउडर और आइसक्रीम के नमूने भी फेल हुए हैं। अमूल बर्फी में फंगस (फफूंद) लगी पाई गई थी, जबकि पैकेट पर लिखी ‘खराब होने की तिथि’ अभी समाप्त नहीं हुई थी। गोदाम में रखे चने में जहरीले रसायन ‘औरामाइन’ की पुष्टि हुई थी। कोतवाली क्षेत्र में नकली मसाला फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

इन कंपनियों के बोतलबंद पानी में मिला बैक्टीरिया मैसर्स देवकृपा फूड एंड बेवरेजेज प्रा. लि. (ब्रांड : हाईमैक्स) नकहा, मैसर्स जीके फूड्स एंड बेवरेजेज (ब्रांड: गैलीसिया) सहजनवा, मैसर्स अजय नीर उद्योग (ब्रांड: एक्वा नीर) नौसढ़, श्री कान्हा इंडस्ट्रीज गीडा (ब्रांड: बाटाडू) के नमूनों में खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं।