Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शादी में नाचने के लिए बुलाई गई डांसर, दुल्हन के भाई के साथ हुई फरार, जयपुर के होटल में नजर आए दोनों

Feb 21, 2026 05:20 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

अलीगढ़ में शादी में डांस करने आई महिला डांसर दुल्हन के भाई के साथ फरार हो गई। युवक की शादी भी महज कुछ महीने पहले ही हुई थी। युवक की पत्नी ने डांसर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

शादी में नाचने के लिए बुलाई गई डांसर, दुल्हन के भाई के साथ हुई फरार, जयपुर के होटल में नजर आए दोनों

यूपी के अलीगढ़ से प्रेम-प्रसंग का एक अजब-गज मामला सामने आया है। यहां एक युवक की बहन की शादी थी। शादी समारोह में नाचने के लिए युवक ने महिला डांसर को बुलाया था। इसी दौरान डांसर का दुल्हन के भाई पर दिल आ गया। दुल्हन का भाई डांसर को छोड़ने गया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। मौका पाते ही दुल्हन का भाई डांसर के साथ फरार हो गया। डांसर के साथ भागे युवक की बीते दिसंबर में ही शादी हुई थी। दोनों जयपुर के एक होटल में साथ देखे गए हैं। युवक की पत्नी ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। उसने डांसर पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

पूरा मामला गांधी पार्क थाना क्षेत्र के अचल रोड का है। जानकारी के अनुसार यहां के रहने वाले बिलाल की शादी तीन दिसंबर 2025 को मुस्लिम रीति रिवाज से गुलिस्ता नाम की महिला के साथ हुई थी। पांच फरवरी को बिलाल की बहन की शादी थी। शादी समारोह में नाचने के लिए सादाबाद निवासी महिला डांसर सोनी उर्फ शबनम को बुलाया गया था। सोनी का बिलाल पर दिल आ गया। कार्यक्रम के बाद डांसर को छोड़ने की बात आई तो बिलाल उसे छोड़ने चला गया। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हो गई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों घंटो एक-दूसरे से बातचीत करने लगे। बिलाल अपनी पत्नी को समय नहीं दे रहा था। इस पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। एक दिन बिलाल की पत्नी ने उसका मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें सोनी का नंबर मिला, जिस पर लंबी बातचीत की कॉल डिटेल थी। फिर अचानक से बिलाल कहीं गायब हो गया। परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला।

ये भी पढ़ें:शादी के दो दिन बाद दुल्हन की खराब हुई नीयत, दूल्हा भी नहीं समझ पाया चाल

वीडियो ने बिलाल और डांसर की लवस्टोर ने डाला ट्विस्ट

11 फरवरी की शाम को एक वीडियो मिला जिसमें बिलाल और डांसर नजर आए। यह वीडियो जयपुर के एक होटल का था। वीडियो में दोनों साथ नजर आ रहे थे। इस पर पत्नी ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने बिलाल की हत्या का भी डर सताया। उनका आरोप था कि बीते वर्ष डांसर सोनी के एक प्रेमी का शव कब्रिस्तान में दबा हुआ मिला था। उनका कहना था कि उनका बेटा बिलाल सही सलामत घर आ जाए। पुलिस ने बिलाल की पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें:मंदिर में शादी करके सीधे SSP ऑफिस पहुंचा प्रेमी जोड़ा; पुलिस से कर दी ये डिमांड

पत्नी बोली-कई मर्डर करवा चुकी है सोनी

पत्नी गुलिस्तां ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि डांस करने वाली सोनी पहले कई लोगों को मर्डर करवा चुकी है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें डांसर सोनी की खबर चल रही थी, उसी से पता चला था कि वह कई लोगों की हत्या चुकी है। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। डांसर सोनी पति को पता नहीं कहां लेकर चली गई है। मुझे डर लग रहा है कि सोनी मेरे शौहर के साथ कुछ कर न दे। पुलिस कार्रवाई करे जल्दी और मेरे शौहर को ढूंढकर लाए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Dulha-dulhan Shadi-barat UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |