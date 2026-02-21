शादी में नाचने के लिए बुलाई गई डांसर, दुल्हन के भाई के साथ हुई फरार, जयपुर के होटल में नजर आए दोनों

अलीगढ़ में शादी में डांस करने आई महिला डांसर दुल्हन के भाई के साथ फरार हो गई। युवक की शादी भी महज कुछ महीने पहले ही हुई थी। युवक की पत्नी ने डांसर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

यूपी के अलीगढ़ से प्रेम-प्रसंग का एक अजब-गज मामला सामने आया है। यहां एक युवक की बहन की शादी थी। शादी समारोह में नाचने के लिए युवक ने महिला डांसर को बुलाया था। इसी दौरान डांसर का दुल्हन के भाई पर दिल आ गया। दुल्हन का भाई डांसर को छोड़ने गया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। मौका पाते ही दुल्हन का भाई डांसर के साथ फरार हो गया। डांसर के साथ भागे युवक की बीते दिसंबर में ही शादी हुई थी। दोनों जयपुर के एक होटल में साथ देखे गए हैं। युवक की पत्नी ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। उसने डांसर पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

पूरा मामला गांधी पार्क थाना क्षेत्र के अचल रोड का है। जानकारी के अनुसार यहां के रहने वाले बिलाल की शादी तीन दिसंबर 2025 को मुस्लिम रीति रिवाज से गुलिस्ता नाम की महिला के साथ हुई थी। पांच फरवरी को बिलाल की बहन की शादी थी। शादी समारोह में नाचने के लिए सादाबाद निवासी महिला डांसर सोनी उर्फ शबनम को बुलाया गया था। सोनी का बिलाल पर दिल आ गया। कार्यक्रम के बाद डांसर को छोड़ने की बात आई तो बिलाल उसे छोड़ने चला गया। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हो गई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों घंटो एक-दूसरे से बातचीत करने लगे। बिलाल अपनी पत्नी को समय नहीं दे रहा था। इस पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। एक दिन बिलाल की पत्नी ने उसका मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें सोनी का नंबर मिला, जिस पर लंबी बातचीत की कॉल डिटेल थी। फिर अचानक से बिलाल कहीं गायब हो गया। परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला।

वीडियो ने बिलाल और डांसर की लवस्टोर ने डाला ट्विस्ट 11 फरवरी की शाम को एक वीडियो मिला जिसमें बिलाल और डांसर नजर आए। यह वीडियो जयपुर के एक होटल का था। वीडियो में दोनों साथ नजर आ रहे थे। इस पर पत्नी ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने बिलाल की हत्या का भी डर सताया। उनका आरोप था कि बीते वर्ष डांसर सोनी के एक प्रेमी का शव कब्रिस्तान में दबा हुआ मिला था। उनका कहना था कि उनका बेटा बिलाल सही सलामत घर आ जाए। पुलिस ने बिलाल की पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।