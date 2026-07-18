कभी अतुल के लिए परिवार से लड़ी थी दामिनी, फिर कैसे खून की प्यासी हुई पत्नी? कत्ल तक पहुंची बात
आठ साल पहले जिस प्यार की खातिर दामिनी ने अपने परिवार वालों से बगावत कर डाली थी आज उसी प्यार को दामिनी ने अपने हाथों से मार डाला था। दामिनी ने अतुल को ऐसी खौफनाक मौत दी, जिसे सुनकर हर कोई कांप उठा।
Meerut Atul Murder: अतुल के प्यार के लिए दामिनी कभी पूरे परिवार और समाज से लड़ी थी। सभी की मर्जी के खिलाफ जाकर घर छोड़कर शादी भी कर ली थी। आठ साल में अतुल और दामिनी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। जिस अतुल से मिलने के लिए दामिनी कभी बेताब हो जाती थी, आज वही उसे देखना तक नहीं चाहती थी। आठ साल में ही अतुल और दामिनी के बीच का प्यार खत्म हो गया था। दामिनी अंदर अंदर अतुल की खून की प्यासी हो गई थी। यही कारण है कि दाम दामिनी ने अतुल को ऐसी खौफनाक मौत दी, जिसे सोचकर ही हर कोई डर जाए। आखिर शादी के बाद इन सात साल में ऐसा क्या हुआ कि दामिनी ने ये कदम उठा लिया।
पुलिस पूछताछ में दामिनी ने आरोप लगाया कि शादी के दो साल बाद ही अतुल बदल गया था। वह अक्सर उससे मारपीट करता था और कई तरह से यातनाएं देता था। उस पर अकारण शक करता था। किसी से भी बात करने पर उसे जानवरों की तरह पीटता था। बेटे के सामने भी कई बार बुरी तरह से मारा था। यही बातें बर्दाश्त से बाहर हो गई थी।
घर से भागकर की थी दोनों ने शादी
दामिनी और अतुल दोनों का परिचय करीब आठ साल पहले हुआ था। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी का फैसला लिया। हालांकि परिजन इस बात को लेकर तैयार नहीं थे। दोनों ने घर छोड़कर शादी करने का फैसला लिया। इसके बाद दामिनी ने परिजनों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली थी। हालांकि शादी के दो साल में ही अतुल और दामिनी के बीच संबंध पहले जैसे नहीं रहे थे। मामूली कहासुनी धीरे-धीरे मारपीट में बदलने लगी थी। कई बार उसे बांधकर मारा-पीटा। विरोध करने पर यातनाएं और बढ़ जाती थीं। इसी दौरान तुषार से परिचय हुआ और प्रेम प्रसंग हो गया। दामिनी और तुषार ने अतुल को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। अतुल की संपत्ति, बीमा की रकम और सांप काटने वाले मुआवजे की रकम हड़पने के लिए दामिनी और तुषार ने प्लानिंग कर ली। इसके बाद अतुल की हत्या कर दी।
दस बजे तक साथ रहा तुषार
मृतक अतुल के पिता अजब सिंह ने बताया कि अतुल को सांप काटने की सूचना मिलने पर वह पहुंचे तो तुषार पहले से वहां था। वह किसी करीबी की तरह हर जगह मौजूद रहा लेकिन जैसे ही उन्होने पोस्टमार्टम कराने पर जोर दिया तो तुषार को अंदाजा हो गया कि अब मामला खुल सकता है। यही कारण है कि वह मौका पाकर मौके से खिसक गया। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद ही दबोच लिया।
तुषार ही लाया था नींद की गोली
दामिनी ने बताया कि तुषार ही दो दो गोली करके कई दिनो से ला रहा था जब वे काफी हो गयी। तो उसने दूध मे गोली मिलाकर अतुल को पिला दी। जिससे वह अचेत हो कर सो गया। दामिनी तुषार के प्रेम में इतनी पागल थी कि उसने स्वयं ही गोली खिलाकर उसके बिस्तर पर सांप छोड दिया। सांप ने अतुल को पैर पर दो जगह पर काटा। उधर, किसी को संदेह न हो इसलिए रात को दो बजे बाहर आकर दामिनी सो गयी। उसने यह भी नहीं सोचा कि उसके छह साल के बच्चे का क्या होगा।
पोते को संभालेंगे दादा-दादी
मृतक अतुल के छह वर्षीय बेटे मानिक को अब दादा अजब सिंह व दादी संतोष पालेंगे। वे ही अब उसके पालन पोषण करेंगे। जबकि उसकी मां दामिनी अब सलाखो के पीछे रहेगी। तुषार शादीशुदा है तथा दो बच्चो का पिता है तथा अपने परिवार के साथ खुशी के साथ रहता था। किंतु जब से दो वर्ष पूर्व से वह दामिनी के स्कूल में वैन चलाने लगा था उसके कुछ दिन बाद से ही उसका झुकाव दामिनी की तरफ रहने लगा था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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