बार-बार मायके जा रही थी बीवी; गुस्साए पति ने सास को ही मार डाला, भूसे के ढेर में जला दिया शव, हड्डियां और चूड़ियां मिलीं
पीलीभीत में एक युवक ने अपनी सास को मौत के घाट उतारकर उसके शव को भूसे के ढेर में जला दिया। पत्नी के बार-बार मायके जाने से युवक नाराज था। इसी के चलते उसने खौफनाक घटना कर डाली। सास की हत्या के बाद युवक ने शव को भूसे के ढेर में जला दिया। हड्डियां और चूड़ी मिलने के बाद सनसनी फैल गई।
Pilibhit Murder: यूपी के पीलीभीत से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को भूसे के ढेर में जला दिया। भूसे के ढेर में हड्डियां और चूड़ियां मिलने के बाद साले ने अपने जीजा पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि भूसे के ढेर में मिली हड्डियां किसकी हैं? इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने हड्डियों को डीएनए परीक्षण के लिए भेजा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की पुष्टि और शव की पहचान की जा सकेगी।
घटना अमरिया थाना क्षेत्र के जिठनिया गांव की है। सुरेश कुमार पुत्र नत्थू लाल ने थाना अमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसकी मां 65 वर्षीय मोहन देई गांव के बाहर काब्रिस्तान के पास बने अपने दूसरे मकान में रहती हैं। 31 जुलाई को उसका बहनोई महेंद्र पाल पुत्र पंचम लाल निवासी ग्राम हरहरपुर रात आठ बजे उसकी मां के पास आया था। रात में वह उन्हीं के घर पर रुका था। सुरेश के अनुसार उसकी बहन के मां के पास आने से उसका बहनोई महेंद्र नाराज रहता था। इसी कारण उसी रात मौका पाकर महेंद्र उसकी मां की हत्या कर दी और हत्या की जानकारी छिपाने के लिए शव को घर के बाहर बने एक बूगे (भूसे के ढेर) में रखकर जला दिया।
अगले दिन मां को न देखकर उसने काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं लग सकी। गुरुवार शाम जले हुए बूगे की राख हटाते समय उसकी मां की जली हुई हड्डियां और चूड़ी राख के ढेर में मिली। जिसके बाद मां की मौत का खुलासा हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि हड्डियों को डीएनए परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शव मोहन देई का है। रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की विस्तृत विवेचना की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।