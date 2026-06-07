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सास की खूबसूरती पर मर मिटा दामाद; घर से लेकर भागा, फिर दोनों ने कोर्ट में कर ली शादी

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
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पिछले साल अलीगढ़ में दामाद के साथ सास के भागने का मामला अभी लोग भूले भी नहीं थे कि अब कानपुर में कुछ ऐसा ही किस्सा सामने आया है। यहां सास की खूबसूरती पर दामाद इस कदर फिदा गया कि दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली।

सास की खूबसूरती पर मर मिटा दामाद; घर से लेकर भागा, फिर दोनों ने कोर्ट में कर ली शादी

Kanpur News: कहते हैं कि मोहब्बत में न तो कोई उम्र देखता है और न ही रिश्ते-नाते देखे जाते हैं। ये किसी को भी किसी से हो सकता। यूपी के कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक दामाद अपनी सास की खूबसूरती पर इस कदर मर मिटा कि उसने साथ में जीवन जीने का ठान ली। सास भी दामाद को दिल दे चुकी थी। दोनों शादी करने का फैसला किया तो घर से फरार हो गए और कोर्ट में जाकर शादी कर ली। इसकी जानकारी जब गांव में फैली तो खासी चर्चा शुरू हो गई। दोनों का मामला अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। शादी के बाद दोनों ने अपने नए रिश्ते को स्वीकार करने और आशीर्वाद देने की लोगों से अपील भी की है।

जानकारी के अनुसार पूरा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। चर्चा है कि बेटी की शादी के बाद दामाद का अपनी ससुराल आना जाना शुरू हुआ। सास काफी खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती पर दामाद मर मिटा। सास भी दामाद को पसंद करने लगी थी। हालांकि दोनों के रिश्ते की जानकारी न तो ससुराल वालों को थी और न ही युवक की पत्नी को। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के नजदीक आ गए और दोनों के बीच प्रेम-संबंध बन गए। दोनों ने परिवार और समाज की परवाह किए बगैर साथ जीने-मरने की कसमें खा लीं। दोनों एक दिन घर से फरार हो गए। तब दोनों की मोहब्बत की चर्चाएं आम हो गईं। दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। इसके बाद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में शादी में दोनों की मर्जी बताया। कहा कि दोनों ही एक-दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। वीडियो में दमाद-सास ने लोगों से उनके रिश्ते को स्वीकार करने की अपील भी की।

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एक साल पहले अलीगढ़ में दामाद के साथ भागी थी सास

एक साल पहले भी दामाद के साथ सास के भागने का मामला सामने आया था। मडराक के एक गांव निवासी युवती का रिश्ता दादों के नगला मछरिया निवासी राहुल कुमार से हुआ था। 16 अप्रैल 2025 को शादी होनी थी। लेकिन, छह अप्रैल को 38 साल की सास सपना 20 साल के होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई थी। कुछ दिन बाद दोनों खुद ही वापस आ गए। महिला ने कहा था कि पति नशे में मारपीट करता था। रुपयों के लिए तंग करता था। दामाद से बात करने के दौरान वह शक करता था। इससे परेशान होकर घर छोड़ा। ग्रामीणों के समझाने व लंबी काउंसिलिंग के बाद महिला नहीं मानी और दामाद के साथ चली गई थी। वहीं, अब फिर से बहनोई के साथ फरार होने के बाद महिला चर्चाओं में आ गई थी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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