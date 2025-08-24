जूता कांड से यूपी के दलित-पिछड़े वर्ग के अभियंता आक्रोशित, आज काली पट्टी बांधकर करेंगे काम

बलिया में बिजली विभाग के दफ्तर में घुसकर दलित अधीक्षण अभियंता को जूतों से पीटने की घटना से दलित और पिछड़े वर्ग के इंजीनियर आक्रोशित हैं। सोमवार को घटना के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम करने का फैसला लिया है।

यूपी के बलिया में बिजली विभाग के दलित अधीक्षण अभियंता को कार्यालय में घुसकर जूतों से पीटने से विभाग के में जबरदस्त आक्रोश है। घटना से गुस्साए बिजली विभाग के दलित और पिछड़े वर्ग के अभियंता सोमवार को काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। शनिवार को भाजपा नेता मुन्ना बहादुर सिंह ने अधीक्षण अभियंता लाल सिंह को कार्यालय में घुसकर जूतों से पीटा था। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अधीक्षण अभियंता की तहरीर पर पुलिस ने शनिवार को ही एफआईआर भी दर्ज कर ली थी। भाजपा नेता के शामिल होने के कारण विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार पर हमला किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना का वीडियो पोस्ट कर सरकार को निशाने पर लिया है।

घटना के विरोध में पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की केंद्रीय कार्य समिति ने रविवार को आपात बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि घटना के विरोध में सभी एक दिन काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी केन ने कहा कि घटना बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा नेता ने कार्यालय में आकर पीटा और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका वीडियो भी वायरल है। इसमें साफ दिख रहा है कि अधीक्षण अभियंता पूरी गंभीरता से भाजपा नेता की बातें सुन रहे हैं। इसके बाद भी उन पर इस तरह से हमला किया गया है।