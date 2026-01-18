उधार के रुपये वापस मांगने पर दबंगई, दलित युवक को गंजा कर मुंह पर कालिक पोती
यूपी के बरेली में उधार दी गई रकम वापस मांगने पर गुस्साए दबंगों ने दलित युवक को सिर मुंडवाकर उसके चेहरे पर कालिख पोत दी और फिर पूरे गांव के सामने अपमानित किया। घटना एक महीने पहले की है, लेकिन वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने पर नवाबगंज थाने में नवाबगंज के गांव गेलाटांडा के पूर्व प्रधान और उनके बेटे समेत आठ आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव गुरसौली में रहने वाले पप्पू दिवाकर की नवाबगंज क्षेत्र के गांव गेलाटांडा के पूर्व प्रधान चंद्रसेन से जान पहचान थी। इसी के चलते पप्पू पिछले तीन महीनों से पूर्व प्रधान के घर में रह रहे थे। चंद्रसेन ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए पप्पू से साढ़े चार लाख रुपये उधार लिए थे। पीड़ित पप्पू दिवाकर के मुताबिक करीब एक महीने पहले जब उन्होंने चंद्रसेन से अपने रुपये वापस मांगे तो उसने अपने बेटे पप्पू और गांव के गोधन व चार-पांच अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसे जातिसूचक गालियां दीं, इसके बाद उस्तरे से सिर मुंडवाकर भौंह और मूंछ भी साफ करा दीं। फिर चेहरे पर कालिख पोत कर अपमानित कर गांव से निकाल दिया।
पूर्व प्रधान समेत दो गिरफ्तार
आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया। इस घटना से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इस घटना के करीब एक महीने बाद पप्पू दिवाकर की ओर से पूर्व प्रधान चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू, गांव के गोधन और चार-पांच अज्ञात के खिलाफ नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र का कहना है कि मामले की तहरीर और वीडियो मिलने के बाद शनिवार रात थाना नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की विवेचना नवाबगंज इंस्पेक्टर को सौंपी गई है।