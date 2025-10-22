दलित युवक पीट-पीट कर की हत्या, यूपी में सनसनीखेज वारदात
संक्षेप: यूपी के सुलतानपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां दो पक्षों के मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने दलित युवक को पीट-पीटकर मार डाला है। सूचना के बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
यूपी के सुलतानपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाना के क्षेत्र में मंगलवार की रात जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई । इस दौरान एक दलित युवक को पीट-पीट घायल कर दिया। युवक की मौत हो गई। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई है। शव को पुलिस ने पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं युवक की हत्या की खबर लगने पर घर में कोहराम मच गया है। परिवार के लोगों को
पूरा मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र के ढाखापुर गांव का है। जहां मंगलवार की रात को गांव के महावीर यादव व राजकुमार गौतम के बीच जमीनी मामले को लेकर वाद विवाद हो गया है । जहा पर महावीर यादव व उनके पुत्रों परिजनों ने राज कुमार गौतम को अकेला पा कर बगल के बाग़ में जमकर मारा पीटा। पिटाई से वह बुरी तरह से जख्मी हो गया।
जब परिजन पहुंचे तो राजकुमार उम्र 28 वर्ष पुत्र अमरनाथ गौतम निवासी ढाखापुर थाना चांदा जनपद सुलतानपुर की हालत गम्भीर अवस्था में थी तो परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा ले गये जहां से चिकित्सकों ने जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया । जिला हॉस्पिटल पहुचने पर चिकित्सको ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया । शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर लिखा पढ़ी कर कार्यवाही शुरू कर दी है । घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है । वही गांव में पुलिस फ़ोर्स की तैनात कर दी गयी है ।