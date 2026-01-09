Hindustan Hindi News
दलित महिला हत्याकांड: दिनभर सियासी आंच में सुलगा मेरठ, शाम को अंतिम संस्कार को माने परिजन

दलित महिला हत्याकांड: दिनभर सियासी आंच में सुलगा मेरठ, शाम को अंतिम संस्कार को माने परिजन

संक्षेप:

मेरठ में गुरुवार को दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के मामले ने खासा तूल पकड़ा, जिसकी आंच 24 घंटे से ज्यादा सुलगती रही। घटना को लेकर शुक्रवार को पूरे दिन हंगामे का दौर चला।

Jan 09, 2026 06:01 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
यूपी के मेरठ में गुरुवार को दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के मामले ने खासा तूल पकड़ा, जिसकी आंच 24 घंटे से ज्यादा सुलगती रही। घटना को लेकर शुक्रवार को पूरे दिन हंगामे का दौर चला। अफसरों के अलावा राजनीतिक दलों ने भी पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की, लेकिन वह अंतिम संस्कार के लिए नहीं माने। हालांकि देर शाम को फिर से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर आश्वासन दिया। तब जाकर परिजन सुनीता के शव का अंतिम संस्कार करने पर राजी हो गए।

परिजनों के मानने के बाद मौके पर मौजूद एडीएम (ई) ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा चेक सौंपा। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने, एक शस्त्र लाइसेंस जारी कराने, सरकारी पट्टा उपलब्ध कराने और 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। वहीं, सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी पीड़ित परिवार को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसमें से दो लाख रुपये नकद मौके पर ही परिजनों को दिए गए। विधायक के आश्वासन और प्रशासनिक कार्रवाई के भरोसे के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए।

युवती की बरामदगी को लेकर अंतिम संस्कार से किया था इनकार

इससे पहले परिजन युवती की बरामदगी और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार से इनकार किए हुए थे, जिसके चलते गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। भारी पुलिस बल की तैनाती और अधिकारियों की मौजूदगी में हालात को नियंत्रित किया गया। प्रशासन का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी और अपहृत युवती की बरामदगी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात रखा गया। वहीं शाम को भाजपा विधायक संगीत सोम भी कपसाड़ गांव पहुंचे और पीड़ितों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, कि हर कीमत पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बेटी को भी सकुशल बरामद किया जाएगा।

प्रभारी मंत्री ने कहा अपराधी कोई भी हो, सख्त कार्रवाई होगी

सरधना के कपसाढ़ की घटना को लेकर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में कड़ी नाराजगी जाहिर की । उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहन ,बेटियों से किसी प्रकार किसी प्रकार की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बैठक में मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से सरधना की घटना के मामले में हर बिंदु की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और पुलिस को सभी बिंदुओं की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

Meerut News UP Police Up Latest News
