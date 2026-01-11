दलित महिला हत्याकांड: जेल में बैरक नंबर-14 में रहेगा पारस, खाना खाते समय परिवार को याद कर रोया

संक्षेप: दलित महिला की हत्या के आरोपी पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जिला कारागार में खाना खाते वक्त पारस परिवार का याद कर रोने लगा।

मेरठ में दलित महिला की हत्या के आरोपी पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जिला कारागार में खाना खाते वक्त पारस परिवार का याद कर रोने लगा। उसे जिला कारागार की मुलाहिजा बैरक संख्या नंबर 14 में रखा गया है। जेल प्रशासन ने बताया कि आरोपी को दाल सब्जी रोटी चावल खाने में दिया गया है। जेल में डाक्टर ने उसका चेकअप भी किया। रविवार शाम कड़ी सुरक्षा के बीच पारस सोम को न्यायालय में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जिला कारागार जेलर डॉ. हरवंश पांडेय ने कहा, अपहरण और हत्या के आरोपी पारस सोम को मुलाहिजा बैरक नंबर 14 में रखा गया है। आरोपी ने जेल में खाना मांगा था। खाना खाते वक्त परिवार को याद कर वह रोने लगा। परिवार से नहीं मिलने से वह परेशान दिखा, उसे डाक्टर को भी दिखाया गया है।

कचहरी को छावनी में किया तब्दील, चप्पे-चप्पे पर फोर्स रूबी के कोर्ट में बयान और पारस को पेश किए जाने के चलते रविवार को कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दो सीओ समेत आठ थानों का फोर्स और पुलिस लाइन से टीम को लगाया गया। पुलिस ने गुपचुप तरीके से रूबी को कोर्ट में पेश किया और बयान कराए। जब पारस को कचहरी लाया गया तो रास्ते के दोनों ओर पुलिस घेरा बनाकर और रस्सी लेकर खड़ी हो गई। कंबल लपेटकर और मुंह पर मफलर बांधकर पारस कचहरी में पुलिस अभिरक्षा में आया। कोर्ट में पारस को पेश किया जिसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

सुबह 10 बजे कराया रूबी का मेडिकल बरामदगी के बाद पुलिस ने रूबी को महिला थाने में रखा। रविवार सुबह जिला अस्पताल में रूबी को पुलिस टीम लेकर पहुंची और मेडिकल कराया। इसके बाद पारस को भी अस्पताल में लाकर मेडिकल कराया गया। रूबी की मेडिकल रिपोर्ट लेकर पुलिस टीम लौट गई।