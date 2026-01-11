Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDalit woman murder case Paras will be kept cell number 14 jail he cried while eating remembering his family
दलित महिला हत्याकांड: जेल में बैरक नंबर-14 में रहेगा पारस, खाना खाते समय परिवार को याद कर रोया

दलित महिला हत्याकांड: जेल में बैरक नंबर-14 में रहेगा पारस, खाना खाते समय परिवार को याद कर रोया

संक्षेप:

दलित महिला की हत्या के आरोपी पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जिला कारागार में खाना खाते वक्त पारस परिवार का याद कर रोने लगा।

Jan 11, 2026 10:21 pm ISTDinesh Rathour मेरठ
share Share
Follow Us on

मेरठ में दलित महिला की हत्या के आरोपी पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जिला कारागार में खाना खाते वक्त पारस परिवार का याद कर रोने लगा। उसे जिला कारागार की मुलाहिजा बैरक संख्या नंबर 14 में रखा गया है। जेल प्रशासन ने बताया कि आरोपी को दाल सब्जी रोटी चावल खाने में दिया गया है। जेल में डाक्टर ने उसका चेकअप भी किया। रविवार शाम कड़ी सुरक्षा के बीच पारस सोम को न्यायालय में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जिला कारागार जेलर डॉ. हरवंश पांडेय ने कहा, अपहरण और हत्या के आरोपी पारस सोम को मुलाहिजा बैरक नंबर 14 में रखा गया है। आरोपी ने जेल में खाना मांगा था। खाना खाते वक्त परिवार को याद कर वह रोने लगा। परिवार से नहीं मिलने से वह परेशान दिखा, उसे डाक्टर को भी दिखाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कचहरी को छावनी में किया तब्दील, चप्पे-चप्पे पर फोर्स

रूबी के कोर्ट में बयान और पारस को पेश किए जाने के चलते रविवार को कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दो सीओ समेत आठ थानों का फोर्स और पुलिस लाइन से टीम को लगाया गया। पुलिस ने गुपचुप तरीके से रूबी को कोर्ट में पेश किया और बयान कराए। जब पारस को कचहरी लाया गया तो रास्ते के दोनों ओर पुलिस घेरा बनाकर और रस्सी लेकर खड़ी हो गई। कंबल लपेटकर और मुंह पर मफलर बांधकर पारस कचहरी में पुलिस अभिरक्षा में आया। कोर्ट में पारस को पेश किया जिसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

ये भी पढ़ें:मैंने नहीं की हत्या, अपनी मर्जी से गई थी रूबी, कोर्ट में बोला हत्यारोपी पारस

सुबह 10 बजे कराया रूबी का मेडिकल

बरामदगी के बाद पुलिस ने रूबी को महिला थाने में रखा। रविवार सुबह जिला अस्पताल में रूबी को पुलिस टीम लेकर पहुंची और मेडिकल कराया। इसके बाद पारस को भी अस्पताल में लाकर मेडिकल कराया गया। रूबी की मेडिकल रिपोर्ट लेकर पुलिस टीम लौट गई।

दोपहर में कचहरी में पुलिस का मूवमेंट बढ़ा

दोपहर करीब दो बजे कचहरी में पुलिस फोर्स का मूवमेंट बढ़ा दिया गया। कचहरी में सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और सीओ सरधना आशुतोष कुमार को आठ थानों की फोर्स के साथ लगाया गया। पुलिस लाइन से भी फोर्स बुला लिया गया। दोपहर करीब 3.30 बजे रूबी को कोर्ट में पेश कराकर बयान कराए गए। पारस को करीब 4.30 बजे कचहरी लाया गया। स्पेशल सीजेएम कोर्ट के बाहर रास्ते पर दोनों ओर पुलिस रस्सी लेकर खड़ी हो गई और कार्डन बना लिया। पुलिस गाड़ी में पारस को लेकर पहुंची। पारस ने कंबल लपेटा हुआ था और मुंह पर मफलर बांधा हुआ था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Meerut News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |