दलित महिला हत्याकांड: मेरठ कचहरी बनी छावनी, हत्यारोपी पारस को कोर्ट ने भेजा जेल

संक्षेप: मेरठ में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के आरोपी पारस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को कोर्ट ने हत्यारोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में खेत जाते समय दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी का अपहरण करने वाले हत्यारोपी को पुलिस ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। युवती ने हत्यारोपी के खिलाफ कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। पुलिस ने शनिवार को युवती को हरिद्वार से बरामद कर लिया था। साथ ही हत्यारोपी पारस की भी गिरफ्तारी की थी। दोनों एक ही मकान में रह रहे थे। रविवार को छुट्टी के बाद भी कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गई, जहां पारस को कोर्ट में पेश किया गया और युवती रूबी के बयान दर्ज कराए गए। रूबी ने कोर्ट को बताया कि उसकी मां सुनीता की हत्या पारस ने की थी। इसके बाद कोर्ट ने पारस को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया और युवती को कांउसिलंग के लिए भेजा गया।

जबरन लेकर गया था पारस, रूबी ने पुलिस के सामने दिया था बयान पुलिस अधिकारियों की मानें तो रूबी ने पुलिस के सामने बयान दिया है कि पारस ने उसका अपहरण किया था। रूबी ने पुलिस को बताया कि उसकी मां की हत्या करने के बाद उसे भी कत्ल करने की धमकी देकर जबरन साथ ले गए। इस बयान के बाद पारस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जिस सुनील का नाम वारदात में सामने आया था, उसकी कोई भूमिका घटना में नहीं है। वारदात के समय केवल पारस ही मौके पर था।

रूबी के सामने हुआ था उसकी मां का कत्ल पुलिस ने शनिवार रात हरिद्वार से पारस और रूबी को बरामद कर लिया था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ सुनीता की हत्या रूबी के सामने की गई। रूबी को ले जाने का विरोध करने पर सुनीता के सिर पर बलकटी से वार किया गया। रूबी को यह अंदाजा नहीं था उसकी मां की मृत्यु हो जाएगी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद रूबी और पारस मुजफ्फरनगर पहुंचे और वहां से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में जिस जगह रुकने की प्लानिंग की वहां बात नहीं बनी। दोनों ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे। शनिवार सुबह पुलिस ने पारस और उसके साथी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है पारस की उम्र अभी 17 साल है जबकि रूबी बालिग है। पूछताछ के दौरान अभी खुलासा नहीं हुआ कि पारस और रूबी में प्रेम प्रसंग था।

सहारनपुर के रिश्तेदारों को भेजा था अपना और रूबी का फोटो पुलिस की मानें तो हरिद्वार जाने के बाद पारस ने रूबी के साथ लिया फोटो सहारनपुर के रिश्तेदारों को भेजा था। यह फोटो किसी मंदिर का था। इसी फोटो के संबंध में मेरठ पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पारस की घेराबंदी हरिद्वार में की गई।

मृतका की बहन परिवार सहित धरने पर बैठी कपसाड़ में सुनीता की बहन माया देवी निवासी गांव बहरामपुर परिवार के साथ गांव के बाहरी छोर पर रजवाहे पुल पर सकौती मार्ग पर धरने पर बैठ गईं। माया देवी का आरोप है पुलिस ने उन्हें पीड़ित परिवार के घर जाने से जबरन रोक दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया।