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दलित की बारात चढ़त के दौरान बवाल, दुल्हनें भी सड़क पर आईं, पथराव में SDM समेत कई चोटिल

Yogesh Yadav मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में बुधवार रात दलित समुदाय की बारात चढ़त के दौरान भारी बवाल और पथराव हो गया। इस हिंसक झड़प में स्थिति को संभालने पहुंचे एसडीएम सदर कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण चोटिल हो गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि महिलाओं के साथ दुल्हनें भी सड़क पर आ गईं।

दलित की बारात चढ़त के दौरान बवाल, दुल्हनें भी सड़क पर आईं, पथराव में SDM समेत कई चोटिल

UP News: मथुरा में हाइवे थानांतर्गत नरहौली में दलित की बरात चढ़ने के दौरान बवाल हो गया। जमकर हुए पथराव में एसडीएम सदर, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को भी चोटें लगी। हंगामा बढ़ने पर महिलाओं के साथ दुल्हनें भी सड़क पर आ गईं। दूल्हा-दुल्हन पक्ष का कहना है कि खास जाति के लोगों ने बारात चढ़ने से रोकी गई इसलिए पथराव किया गया। घटना में दूल्हे का पिता नेमचंद और उनका भतीजा भी घायल हुआ है। इस घटना से पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने बरातियों के बीच विवाद के बाद एक पत्थर दूसरी जाति के दुकानदार को लगने से बवाल की बात कही। पुलिस के साये में आधी रात के बाद शादी की रस्में पूरी कराई गईं।

एक साथ आई थी दो भाइयों की बारात

बरसाना के भरना कला निवासी नेमचंद के दो बेटों अशोक और कुलदीप का रिश्ता नरहौली गांव के निवासी भगवान दास उर्फ बुल्ला की बेटी लक्ष्मी और पूनम से तय हुआ था। बुधवार को रात बरात आई थी। रात करीब 9:00 बजे जब बरात चढ़ रही थी, तभी पथराव हो गया। इससे मथुरा-भरतपुर रोड पर जाम लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। इस पथराव में हाईवे प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह और तखरसी चौकी इंचार्ज नितिन राठी को भी चोटें आई।

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बवाल बढ़ने पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई। कई थानों के फोर्स के साथ एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह, एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत, एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त और राजस्व, सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा, एसडीएम सदर और कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसडीएम सदर आदेश कुमार के भी पैर में पत्थर लगने से चोट लगी है। किसी तरह मामले को शांत किया गया।

देर रात शुरू हुईं शादी की रस्में

पुलिस के साये में आधी रात के बाद शादी की रस्में शुरू हुईं। दूल्हा पक्ष के कुछ लोगों को बस के साथ रवाना कर दिया गया, जबकि कुछ लोगों को रोका गया है, जो रस्मों के बाद दुल्हन विदा कराके ले जाएंगे।

महिलाओं के साथ दुल्हन भी आई रोड पर

करीब 11:30 बजे दोनों दुल्हन भी घर से निकलकर रोड पर आ गईं। उनके साथ महिलाएं भी थीं। महिला थाना प्रभारी डेजी पवार उन्हें समझने लगीं। दुल्हनों और उनके साथ की महिलाओं का कहना था कि बारात के दौरान एक ट्रैक्टर पर डीजे बज रहा था। वह ट्रैक्टर गायब है। उसे खोज कर लाया जाए। एसपी सिटी ने उन्हें आश्वस्त किया कि ट्रैक्टर मिल जाएगा आप लोग घर जाकर शादी की रस्में करें। इस दौरान हंगामा शुरू हो गया। बाद में पुलिस के समझाने पर वे शांत हुईं।

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पुलिस को फटकारनी पड़ीं लाठियां

पुलिस का कहना है कि विवाद की शुरुआत बरातियों में आपस में ही नाचने को लेकर हुई। इसी दौरान एक पत्थर रवि नामक दूसरी जाति के दुकानदार की दुकान पर भी पड़ा। जिससे मामला और भड़क गया। दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। कई थानों का फोर्स पहुंचने के बाद पुलिस ने लाठियां फटकारते हुए लोगों को खदेड़ा, तब जाकर विवाद कर रहे लोग मथुरा भरतपुर रोड से हटे और स्थिति नियंत्रण में आई। इस घटना में दूसरी जाति के दुकानदार की मां बसंती भी घायल हुई है। दलित पक्ष का कहना है कि बारात चढ़ने के दौरान कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, जिससे बारात में साथ ले जाई जा रही तस्वीर क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद लोग भड़के।

दूल्हा पक्ष बोला बरात चढ़ने से रोकी

दूल्हा पक्ष के भगवान दास ने बताया कि बारात चढ़ने के दौरान कुछ लोगों ने पूजनीय तस्वीर पर पत्थर फेंक दिए। जिससे तस्वीर क्षतिग्रस्त हो गई और दूल्हे के पिता नेमचंद और एक बाराती बबलू घायल हो गए।

वहीं, एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह के अनुसार बरात चढ़त हो रही थी। तभी बरातियों में डांस करने को लेकर धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद एक दुकानदार से कहासुनी हो गई। दुकान पर पत्थर मारने के बाद दोनों ओर से पथराव हो गया। पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। बाद में अधिकारी के साथ मौके पहुंचकर पुलिस बल के माध्यम से मामला शांत कराया। फिलहाल शांति बनी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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