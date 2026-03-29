चारपाई पर बैठा दलित तो गालियां देकर पीटा; पुलिस से भी भिड़े दबंग, बकाया मांगने आया था फेरी वाला

कानपुर में बकाया लेने पहुंचा दलित फेरी वाला चारपाई पर बैठ गया तो एक परिवार को इतना नागवार गुजरा कि गालियां देते हुए उसे गिराकर पीटा। इस दौरान शिकायत पर पहुंची पुलिस से भी भिड़ गए। इस मामले में कुछ लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं इस घटना के बाद गांव में तनाव है।

कानपुर के घाटमपुर के सजेती के सॉखाहारी गांव में बकाया लेने पहुंचा दलित फेरी वाला चारपाई पर बैठ गया तो एक परिवार को यह नागवार गुजरा। दबंग परिवार के लोगों ने उसे गिरा-गिराकर पीटा। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की तो मौके पर पुलिस पहुंची। परिवार पुलिस से भी भिड़ गया और चौकी इंचार्ज व हेड कांस्टेबल से भी धक्का मुक्की और अभद्रता की। पीड़ित की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार को हिरासत में लिया गया है।

चारपाई पर बैठने पर दलित को पीटा कोरिया गांव निवासी रामबहादुर कोरी कपड़े की फेरी लगाता है। बेटे आदित्य ने बताया कि कुछ दिन पहले सॉखाहारी गांव के एक होटल संचालक ने पिता रामबहादुर से घर की महिलाओं के लिए कपड़े उधार लिये थे। कई दिन बीतने के बाद भी जब पैसे नहीं दिए तो शनिवार को पिता चार सौ रुपए लेने दुकानदार के घर पहुंचे। घर के बाहर पड़ी चारपाई पर वह बैठ गए। दुकानदार के परिजन सचिन कुशवाहा ने पिता को चारपाई पर बैठा देख जातिसूचक गालियां देनी शुरू कर दीं। इस पर पिता रामबहादुर कुछ दूर जाकर बैठ गए। लेकिन सचिन लाठी लेकर आ गया और उन्हें गिराकर पीटा।

पुलिस से भी भिड़े दबंग, अभद्रता की घायल पिता ने पुलिस से शिकायत की। कोरियां चौकी इंचार्ज केपी सिंह हेड कांस्टेबल के साथ घटनास्थल पहुंचे। वहां सचिन, ज्ञानी, अजीत सहित अन्य लोग वारंट दिखाने की मांग करते हुए पुलिस से भी भिड़ गए और अभद्रता करने लगे। जिसके बाद अतिरिक्त फोर्स पहुंचा और आरोपितों को हिरासत में लिया। एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है।

400 रुपए बकाया मांगने पहुंचा था फेरीवाला कोरिया गांव निवासी दलित फेरी वाले को महज चार सौ रुपए के लिए चक्कर लगवाया जा रहा था। पीड़ित अपनी गरीबी व माल लाने की बात कहकर रुपए मांग रहा था लेकिन उसे रुपए नहीं मिल रहे थे। परेशान होकर शनिवार को वह शाखा गांव पहुंच गया तो आगबबूला होकर उसे चारपाई पर बैठने पर जातिसूचक गालियां देकर पीटा गया लेकिन उसके रुपये फिर भी नहीं मिले। हैरत की बात है कि दबंग पुलिस से भी हाथापाई करने लगे। मामले में पुलिस भी कार्यवाही की तैयारी कर रही है।

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