Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDalit man forced to lick spilled water in Lucknow temple accused of urinating
लखनऊ के मंदिर में दलित बुजुर्ग से चटवाया जमीन पर गिरा पानी, पेशाब करने का लगाया आरोप

लखनऊ के मंदिर में दलित बुजुर्ग से चटवाया जमीन पर गिरा पानी, पेशाब करने का लगाया आरोप

संक्षेप: राजधानी लखनऊ के एक मंदिर में दलित बुजुर्ग के बगल में गिरे पानी को देखकर पेशाब करने का आरोप लगाया गया। मंदर समिति से संबद्ध स्वामीकांत ने बुजुर्ग को गालियां दी, मंदिर की धुलाई कराई और जमीन पर गिरे पानी को बुजुर्ग से चटवाया।

Tue, 21 Oct 2025 07:42 PMYogesh Yadav लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

राजधानी के लखनऊ में काकोरी के मोहल्ला हाता मोहम्मद हजरत साहब में शीतला माता मंदिर में एक दलित बुजुर्ग के हाथ से पानी का लोटा छूट गया। आरोप है कि मंदिर समिति से संबद्ध स्वामीकांत उर्फ पम्मू गुप्ता ने जमीन पर पानी गिरा देखा तो बुजुर्ग पर पेशाब करने का आरोप लगाया। गालियां दी, मंदिर की धुलाई कराई और जमीन पर गिरे पानी को बुजुर्ग से चटवाया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। बुजुर्ग से पानी चटवाने वाले स्वामीकांत को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उनके खिलाफ बेहद मामूली शांति भंग की धाराएं ही लगाई गई हैं।

दलित बुजुर्ग रामपाल के मुताबिक सोमवार शाम करीब सात बजे वह मंदिर परिसर में थे। पानी पीते समय हाथ से लोटा छूट गया और जमीन पर पानी गिर गया। इसी बीच उधर से गुजर रहे स्वामीकांत ने पानी को पेशाब समझकर बुजुर्ग को फटकार लगाई। विरोध पर गाली गलौज करने लगे। बुजुर्ग ने कहा कि पेशाब नहीं पानी है तो उसे जबरिया चाटने पर मजबूर किया।

ये भी पढ़ें:VIDEO: युवक की मौत पर बवाल, पुलिस से भरी वैन को घेरकर बरसाते रहे ईंट-पत्थर

रामपाल के मुताबिक चूंकि पेशाब नहीं थी इस लिए उन्होंने फर्श पर पड़ा पानी चाट कर दिखाया। इस पर भी स्वामीकांत शांत नहीं हुए। उन्होंने मंदिर परिसर की धुलाई कराई। धमकी दी और भगा दिया। स्वामीकांत के व्यवहार से दुखी रामपाल थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देते हुए शिकायत की। एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोप निराधार, पेशाब करने पर टोका तो साजिश के तहत फंसाया

वहीं, स्वामीकांत ने पुलिस की पूछताछ में बताया उनके ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। रामपाल नशे में था और मंदिर परिसर में पेशाब कर रहा था। उसे टोका था। मंदिर परिसर की धुलाई कराना, पेशाब चटवाने की बात निराधार है। साजिश के तहत फंसाया गया।