राहुल से नहीं मिलेंगे, दलित हरिओम के परिवार का बयान वायरल; कांग्रेस का क्या दावा?

संक्षेप: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज फतेहपुर पहुंचकर दलित हरिओम के परिवार से मिलेंगे। इससे हरिओम के परिवार का बयान वायरल हुआ है कि राहुल से नहीं मिलेगे। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। वह दुख में हैं। वह राजनीति नहीं चाहते हैं।

रायबरेली में भीड़ हिंसा में मारे गए दलित हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुलाकात करने फतेहपुर पहुंचेंगे। वह चकेरी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से फतेहपुर जाएंगे। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले हरिओम के परिवार का बयान वायरल हो रहा है। परिवार का कहना है कि सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। वह दुख में हैं। वह राजनीति नहीं चाहते हैं। वह राहुल से नहीं मिलेंगे। वहीं कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि हरिओम के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन दबाव बना रहा है।

आपको बता दें कि रायबरेली में भीड़ हिंसा में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। बताया गया कि राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से सुबह दिल्ली से चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से फतेहपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे वह चकेरी एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरेंगे।

पार्टी नेता के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। तैयारी बैठक में एयरपोर्ट डायरेक्टर संजय कुमार, राहुल गांधी के सुरक्षा इंचार्ज विक्रम सिंह, एसीएम प्रथम, खाद्य अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी और लोकल इंटेलिजेंस के अधिकारी उपस्थित रहे।