आगरा में दलित दूल्हे को घोड़ी से गिराकर पीटा, डीजे पर गाने को लेकर हुआ था बवाल
आगरा में एक दलित की बारात के दौरान बवाल हो गया। डीजे पर बज रहे गाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों बारात को घेर लिया और दूल्हे को घोड़ी से गिराकर पीटा। साथ ही महापुरुष की तस्वीर छीनकर फेंक दी गई।
आगरा, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां जगनेर थाना क्षेत्र के गांव वीरभान में दलित की बारात के दौरान बवाल हो गया। डीजे पर बज रहे गाने को लेकर हुए विवाद में 20-25 लोगों ने बारात को घेर लिया। आरोप है कि दूल्हे को घोड़ी से गिराकर पीटा। महापुरुष की तस्वीर छीनकर फेंक दी गई। महिलाओं से मारपीट के आरोप भी लगाए गए हैं। दुल्हन के पिता ने जगनेर थाने में नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस केस दर्ज कर रही है।
जानकारी के अनुसार जगनेर के गांव वीरभान में मलपुरा क्षेत्र से बारात आई थी। बारात चढ़ने के दौरान डीजे पर बजे रहे गाने को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते 20 से 25 अज्ञात लोग मौके पर पहुंच गए। सभी ने एकजुट होकर बरात को घेर लिया। दूल्हे को घोड़ी से नीचे गिरा दिया और उससे मारपीट की। इससे बारात में अफरा-तफरी मच गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान दूल्हे को जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया। समाज के महापुरूष की तस्वीर भी छीनकर फेंक दी गई। बारात में दलित परिवार के अन्य लोगों और महिलाओं से भी मारपीट की गई।
इस मामले में डीसीपी वेस्ट हरेंद्र कुमार ने बताया कि बारात निकलने के दौरान कुछ युवकों के बीच नशे में कहासुनी और मारपीट किए जाने की बात सामने आई है। दुल्हन के पिता की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सात-आठ नामजद और कुछ अज्ञात युवकों के खिलाफ एससीएसटी समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। साथ ही अन्य युवकों की तलाश की जा रही है।
पुलिस की मौजूदगी में संपन्न हुई शादी, दुल्हन विदा
दुल्हन के पिता सुरेंद्र सिंह ने तहरीर में कान्हा पुत्र प्रेमवीर, शिवम पुत्र योगेंद्र, भीकम पुत्र नबाब, सचिन पुत्र नगीना, पंकज, सुमित, सत्यम और नंदी समेत 20-25 अज्ञात लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। इधर, मामले की जानकारी होने पर शुक्रवार को एसीपी खेरागढ़ सुनीता चौहान और अन्य पुलिस अधिकारी जांच के लिए गांव पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में रातभर और शुक्रवार दोपहर तक विवाह की रस्में पूरी की गईं। शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे बारात की विदाई हुई। विवाद के दौरान भीड़ और गाली-गलौज के वीडियो सामने आए हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें