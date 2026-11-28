आगरा में एक दलित की बारात के दौरान बवाल हो गया। डीजे पर बज रहे गाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों बारात को घेर लिया और दूल्हे को घोड़ी से गिराकर पीटा। साथ ही महापुरुष की तस्वीर छीनकर फेंक दी गई।

आगरा, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां जगनेर थाना क्षेत्र के गांव वीरभान में दलित की बारात के दौरान बवाल हो गया। डीजे पर बज रहे गाने को लेकर हुए विवाद में 20-25 लोगों ने बारात को घेर लिया। आरोप है कि दूल्हे को घोड़ी से गिराकर पीटा। महापुरुष की तस्वीर छीनकर फेंक दी गई। महिलाओं से मारपीट के आरोप भी लगाए गए हैं। दुल्हन के पिता ने जगनेर थाने में नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस केस दर्ज कर रही है।

जानकारी के अनुसार जगनेर के गांव वीरभान में मलपुरा क्षेत्र से बारात आई थी। बारात चढ़ने के दौरान डीजे पर बजे रहे गाने को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते 20 से 25 अज्ञात लोग मौके पर पहुंच गए। सभी ने एकजुट होकर बरात को घेर लिया। दूल्हे को घोड़ी से नीचे गिरा दिया और उससे मारपीट की। इससे बारात में अफरा-तफरी मच गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान दूल्हे को जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया। समाज के महापुरूष की तस्वीर भी छीनकर फेंक दी गई। बारात में दलित परिवार के अन्य लोगों और महिलाओं से भी मारपीट की गई।

इस मामले में डीसीपी वेस्ट हरेंद्र कुमार ने बताया कि बारात निकलने के दौरान कुछ युवकों के बीच नशे में कहासुनी और मारपीट किए जाने की बात सामने आई है। दुल्हन के पिता की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सात-आठ नामजद और कुछ अज्ञात युवकों के खिलाफ एससीएसटी समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। साथ ही अन्य युवकों की तलाश की जा रही है।