साथ जीने मरने की खाई कसम, दलित प्रेमिका ने प्रेमी के साथ पिया जहर, फिर...

थाना सेहरामऊ के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवक गांव की रहने वाली दलित समुदाय की 17 वर्षीय किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों ही अलग जाति से हैं। बुधवार को दोनों गांव के बाहर खेत में मिलने पहुंचे। वहां दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। कुछ देर बाद दोनों अचेत होकर खेत में ही गिर गए। प्रेमी युगल के जहर का सेवन करने की जानकारी लगते ही गांव में खलबली मच गई। सूचना पर दोनों के परिजन खेत पर पहुंच गए। युवक और युवती को उपचार के लिए एंबुलेंस से सीएचसी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ।