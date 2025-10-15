दलित लड़की से गैंगरेप: दो रिटायर इंस्पेक्टर समेत 7 को 20-20 साल की सजा, 23 साल बाद आया फैसला

Hindustan Hindi News
Wed, 15 Oct 2025 10:34 PMDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
अलीगढ़ जिले के खैर थाना क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में 23 साल बाद बुधवार को ‌फैसला आ गया। एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने दो सेवानिवृत्त इंस्पेक्टरों समेत समेत सात लोगों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर खुद मुकदमे का विवेचक भी था। सभी पर जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी ने की थी।

एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह ने बताया कि खैर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 30 अक्टूबर 2002 को सुबह पांच बजे उनकी 17 साल की बेटी खेत में शौच करने के लिए गई थी। लेकिन, वापस नहीं आई। पिता ने शक जताया कि गांव के साहब सिंह, रामेश्वर व प्रकाश ने हत्या की नीयत से उसे गायब किया है। पुलिस ने अथक प्रयासों के बाद 26 दिसंबर को टप्पल के हामिदपुर के पास से किशोरी को बरामद किया। इस दौरान गांव के ही बौना व पप्पू उर्फ बिजेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बताया गया कि दोनों के कब्जे से किशोरी को बचाया गया। इन्हीं दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।

साथ ही तीनों नामजदों के नाम निकाल दिए गए। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीसीआईडी ने मुकदमे की विवेचना की और तीन बार में कुल नौ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें गांव के रामेश्वर, उसके भाई प्रकाश, खेमचंद्र, बसपा नेता राकेश मौर्या, साहब सिंह, इगलास के गांव अनुपिया निवासी जयप्रकाश, उस समय गांव में रह रहे सहारनपुर निवासी सेवानिवृत्त एसएचओ रामलाल वर्मा, उसका बेटा बौबी, प्रथम विवेचक व पूर्व एसएचओ खैर लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के एलडीए कॉलोनी निवासी पुत्तूलाल प्रभाकर शामिल थे।

सत्र परीक्षण के दौरान साहब की मौत हो गई। जबकि राकेश मौर्या का नाम न्यायालय के निर्देश पर मुकदमे से उन्मोचित कर दिया गया। साक्ष्यों व गवाहों के आधार अदालत ने रामेश्वर, प्रकाश, खेमचंद्र, जयप्रकाश, सेवानिवृत्त एसएचओ रामलाल वर्मा, बौबी व खैर के पूर्व एसएचओ पुत्तूलाल प्रभाकर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। रामेश्वर, प्रकाश व रामलाल पर 60-60 हजार व अन्य सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लाया है। इसमें से 75 प्रतिशत रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। मामले में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह तोमर ने पैरवी की।

बसपा से चुनाव लड़ चुके राकेश

मुकदमे में आरोपी बनाए गए पूर्व बसपा नेता राकेश मौर्या खैर के पूर्व चेयरमैन पति व बसपा की टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। शासन की संस्तुति के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर उनका नाम उन्मोचित किया गया था। एडीजीसी हर्षवर्द्धन के अनुसार शासन की अनुमति से लेकर राकेश के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है। एडीजीसी हर्षवर्धन सिंह ने बताया, किशोरी से मुल्जिमों ने दुराचार किया था। इस जघन्य घटना में मजबूती से पैरवी की थी। न्यायालय ने सात लोगों को सजा सुनाई है। सभी को जेल भेज दिया गया है।