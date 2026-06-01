यूपी में दलित किशोरी को बाल पकड़कर गांव में घुमाया, फिर पेड़ से बांधकर पीटा

देवरिया में चोरी के आरोप में एक दलित किशोरी को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

UP News: यूपी के देवरिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां तरकुलवा थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव में चोरी के आरोप में एक दलित किशोरी को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है।

मिश्रौली गांव के रहने वाले राम ईश्वर के बेटे हरिकेश गुप्ता में किराने की दुकान चलाते हैं। आरोप है कि उन्होंने गांव की एक दलित किशोरी पर दुकान से चोरी करने का आरोप लगाया। रविवार को किशोरी को पकड़ने के बाद आरोपी ने पहले उसके बाल पकड़कर पूरे गांव में घुमाया इसके बाद भी मन नहीं भरा तो उसे अपने दरवाजे पर स्थित नीम के पेड़ से बांध दिया और उसकी पिटाई की। घटना के दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को मुक्त कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने देर रात आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

क्षेत्राधिकारी देवरिया सदर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है।

चोरी करने पहुंचे दो युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा इससे पहले ऐसा ही कुछ मामला प्रतापगढ़ से सामने आया था। जहां चोरी करने पहुंचे तीन युवकों को ग्रामीणों ने दौड़ाया तो एक फायर करते हुए भाग निकला। वहीं, दो को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। ग्रामीण उन्हें चोर बता रहे हैं, जबकि पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग बता रही है। पेड़ से बांधकर दो युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल है।