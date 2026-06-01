यूपी में दलित किशोरी को बाल पकड़कर गांव में घुमाया, फिर पेड़ से बांधकर पीटा
देवरिया में चोरी के आरोप में एक दलित किशोरी को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
UP News: यूपी के देवरिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां तरकुलवा थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव में चोरी के आरोप में एक दलित किशोरी को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है।
मिश्रौली गांव के रहने वाले राम ईश्वर के बेटे हरिकेश गुप्ता में किराने की दुकान चलाते हैं। आरोप है कि उन्होंने गांव की एक दलित किशोरी पर दुकान से चोरी करने का आरोप लगाया। रविवार को किशोरी को पकड़ने के बाद आरोपी ने पहले उसके बाल पकड़कर पूरे गांव में घुमाया इसके बाद भी मन नहीं भरा तो उसे अपने दरवाजे पर स्थित नीम के पेड़ से बांध दिया और उसकी पिटाई की। घटना के दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को मुक्त कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने देर रात आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
क्षेत्राधिकारी देवरिया सदर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है।
चोरी करने पहुंचे दो युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा
इससे पहले ऐसा ही कुछ मामला प्रतापगढ़ से सामने आया था। जहां चोरी करने पहुंचे तीन युवकों को ग्रामीणों ने दौड़ाया तो एक फायर करते हुए भाग निकला। वहीं, दो को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। ग्रामीण उन्हें चोर बता रहे हैं, जबकि पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग बता रही है। पेड़ से बांधकर दो युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल है।
संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बा लतीफपुर गांव निवासी एक व्यक्ति मंगलवार रात साढ़े 12बजे लघुशंका के लिए उठा तो देखा कि तीन युवक चारदीवारी फांदकर दरवाजे के पास जा रहे थे। उसने शोर मचाया तो ग्रामीण पहुंचे और दौड़ाकर दो युवकों को पकड़ लिया, जबकि एक युवक फायर करते हुए भाग निकला। पकड़े गए युवक मानिकपुर इलाके के एक गांव के रहने वाले बताए गए। ग्रामीणों ने दोनों को पेड़ से बांधकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें थाने ले गई। युवकों को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, एसओ मनोज कुमार तोमर का कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। दो वर्ष से एक युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। वह लोग उसी से मिलने आए थे। घटना की जांच की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें