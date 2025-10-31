यूपी में अब इस काम के लिए आसानी से नहीं मिलेगा लाइसेंस, सामने आ रही ये वजह

संक्षेप: मथुरा और अलीगढ़ सहित कई स्थानों पर दूध और पनीर में मिली गड़बड़ी के बाद यह फैसला किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अब सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को डेयरियों पर खास निगाह रखने के निर्देश दिए हैं।

यूपी में डेयरियों के लाइसेंस अब आसानी से नहीं मिलेंगे। मथुरा और अलीगढ़ सहित कई स्थानों पर दूध और पनीर में मिली गड़बड़ी के बाद यह फैसला किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अब सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को डेयरियों पर खास निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं दीपावली से पहले आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डा. रोशन जैकब के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में जिन आठ डेयरियों के लाइसेंस निलंबित किए गए थे, उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर विभाग सख्त है। मिलावटखोरों के खिलाफ विभाग प्रदेशभर में मुखबिर तंत्र विकसित कर रहा है। बीती कई बड़ी कार्यवाही इसी सर्विलांस पर आधारित थीं। मथुरा में मांट व गोवर्धन के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निलंबन के बाद विभागीय अधिकारियों में भी हड़कंप है। मथुरा व अलीगढ़ में आठ डेयरियों व दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही पांच प्रतिष्ठानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।