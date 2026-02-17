दबदबा था, दबदबा है…. अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलवाया वीडियो, सपा प्रमुख का कहां निशाना

अखिलेश यादव ने लखनऊ में 'दबदबा है...' वाला एक विवादित वीडियो चलाकर यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्कार्पियो और हथियारों के प्रदर्शन वाले इस वीडियो के जरिए उन्होंने पीएम मोदी और दिल्ली की राजनीति पर भी निशाना साधा है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नया दांव खेला। अखिलेश ने इस दौरान 'दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा' बोल वाले गाने का वीडियो चलाकर सीधे भाजपा की घेराबंदी की। अखिलेश यादव ने इस वीडियो के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि प्रदेश में लोकतंत्र की जगह अब 'हथियारों और हूटर्स' के दम पर दबदबे की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सपा प्रमुख का यह कदम भाजपा की 'लॉ एंड ऑर्डर' वाली छवि पर एक सीधा प्रहार माना जा रहा है।

'दिल्ली वालों' के लिए अखिलेश का 'एडवांस वेपन' वीडियो दिखाने के पीछे की मंशा साफ करते हुए अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिना नाम लिए हमला किया। अखिलेश ने कहा हमारा 'वेपन' (हथियार) तैयार है। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही अपनी तैयारी रखे हैं, कहीं ऐसा न हो कि कल को दिल्ली वाले (पीएम मोदी) आएं और कहें कि समाजवादियों ने ऐसा गाना बना दिया है। अखिलेश ने कहा, "हमने अपनी फील्डिंग एकदम सही लगाकर रखी है।" दरअसल, उनका इशारा बिहार चुनाव की उस घटना की ओर था, जहां पीएम मोदी ने 'सिक्सर की छह गोली' वाले गाने का जिक्र कर तेजस्वी यादव पर हमला बोला था। अखिलेश ने साफ कर दिया कि इस बार वे भाजपा को ऐसा कोई मौका नहीं देने वाले और तथ्यों के साथ पहले से तैयार हैं।

हथियार और हूटर: वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए वीडियो में स्कार्पियो सवार युवकों के हाथों में कई हथियार दिखाई दे रहे हैं। हूटर बजाती गाड़ियों के साथ 'दबदबा था, दबदबा है दबदबा बना रहेगा' के बोल पर ये युवक रील बना रहे हैं। गाने के बोल बेहद आपत्तिजनक हैं, जिसमें 'कट्टा सटा रहेगा' और 'चुनाव लड़ेंगे पक्का है' जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। अखिलेश ने इस वीडियो के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि सत्ता के संरक्षण में किस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जो खुलेआम हिंसा का प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की धमकी दे रहे हैं।

"सरकार चुनाव नहीं करा रही, ये तैयारी कर रहे हैं" प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने सवाल किय कि क्या इस वीडियो के बाद उन युवकों पर कार्रवाई होगी? इस पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, "आप कहां भटक गए? सरकार तो पंचायत चुनाव ही नहीं करा रही है, जबकि ये लोग तो पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे हैं।" उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देखिए किस तरह से प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव की जमीन तैयार की जा रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आरक्षण और अन्य तकनीकी पेच फंसाकर चुनाव टाल रही है क्योंकि वह जानती है कि जनता उनके खिलाफ है, वहीं धरातल पर उनके लोग 'दबदबे' के दम पर माहौल बिगाड़ रहे हैं।