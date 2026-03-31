सिलेंडर की टेंशन खत्म: यहां मोबिल ऑयल से जलते चूल्हे पर छन रही गरमा-गरम जलेबी और समोसे
अमन ने चूल्हा जलाने के लिए ईंधन के रूप में जले हुए मोबिल ऑयल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनका यह जुगाड़ लोगों का ध्यान खींच रहा है हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ ऐसे किसी जुगाड़ सिस्टम की सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने की पुष्टि नहीं करता है और न ही किसी को ऐसा करने की सलाह देता है।
अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के बीच देश और प्रदेश के कई जिलों में कर्मशियल सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित हुई है। कहीं-कहीं सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें भी देखी जा रही है। इस बीच कई लोग हाय-तौबा मचा रहे हैं तो कई धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अपने ढंग से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी यह कोशिश कितनी सुरक्षित है इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।
ऐसे ही एक शख्स हैं प्रयागराज के मीरपुर के अमन। 45 वर्षीय इस शख्स की जलेबी-समोसे की दुकान है। अमन सुबह-सुबह अपनी दुकान लगाते हैं और दुकान लगते ही ग्राहकों का आना शुरू हो जाता है। इन हालात में अमन ने सिलेंडर के लिए दौड़-भाग करने की बजाए अपना देशी जुगाड़ निकाल लिया। वह चूल्हा जलाने के लिए ईंधन के रूप में जले हुए मोबिल ऑयल का प्रयोग करने लगे। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ ऐसे किसी जुगाड़ सिस्टम की सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने की पुष्टि नहीं करता है और न ही किसी को ऐसा करने की सलाह देता है।
अमन का यह जुगाड़ चूल्हा लोगों का ध्यान खींच रहा है। उनके ग्राहकों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी यह कौतुहल का विषय बन रहा है। सोशल मीडिया में भी इस बारे में चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन ने ऊर्जा और ईंधन के प्रयोग संबंधी कुछ सिद्धांतों को मिलाकर चूल्हा जलाने का तरीका निकाला है। उन्होंने कुछ जला हुआ मोबिल ऑयल जुटाया। कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल, पाइप आदि का इंतजाम किया और अपना देशी जुगाड़ वाला चूल्हा तैयार कर लिया।
जले हुए मोबिल ऑयल का इस्तेमाल
उनका कहना है कि उन्होंने इस चूल्हे में जला हुआ मोबिल ऑयल और एयर प्रेशर मशीन का इस्तेमाल किया है। चूल्हा तैयार होने के बाद सिलेंडर की उनकी टेंशन खत्म हो गई है। वह रोज इसी चूल्हे पर जलेबी और समोसे छान रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन टर्बोचार्जर (या टर्बो) का प्रयोग करते हैं। यह प्रेरण उपकरण है जो इंजन की शक्ति और दक्षता को बढ़ाता है।
इस सिद्धांत के काम करने का दावा
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन का दावा है कि अपशिष्ट निकास गैसों का इस्तेमाल करके एक टरबाइन को घुमाता है। इसकी सहायता से कंप्रेसर चलता है। कंप्रेसर इंजन के सिलेंडरों में अतिरिक्त, संपीड़ित हवा भेजता है जिससे अधिक ईंधन जल पाता है। इसकी वजह से शक्ति पैदा होती है। अमन के चूल्हे के पीछे विज्ञान का यही सिद्धांत काम करता है। अमन ने अपने चूल्हे के लिए दो पाइपों का इस्तेमाल किया है। एक पाइप से मोबिल ऑयल आता है तो दूसरे से एयर प्रेशर बनता है। टर्बो चार्जर के इस्तेमाल से ईंधन ऑक्सीजन प्रदान करने की गति बढ़ती है और अमन का चूल्हा जलता है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें