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LPG Crisis: बुकिंग के 15 दिन बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर; कानपुर के लोगों ने बताई आपबीती

Mar 20, 2026 02:34 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में एलपीजी गैस की किल्लत गहराती जा रही है। सिलेंडर बुक होने के बावजूद 15 दिन तक डिलीवरी नहीं हो रही। नवरात्र और ईद के चलते मांग बढ़ी, आपूर्ति प्रभावित है। लोग एजेंसियों और कंट्रोल रूम के चक्कर काट रहे हैं।

LPG Crisis: बुकिंग के 15 दिन बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर; कानपुर के लोगों ने बताई आपबीती

ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच एलपीजी गैस की किल्लत बढ़ गई है। कानपुर में गैस को लेकर मचे हाहाकार के बीच सिलेंडर बुक होने के बावजूद लोगों को 15-15 दिन बाद भी डिलीवरी नहीं हो रही है। इससे आपूर्ति कार्यालय में खुले कंट्रोल रूम में लगातार फोन बज रहे हैं। अचानक लाखों गैस सिलेंडर बुक होने की वजह से गैस आपूर्ति लड़खड़ा गई है। गैस एजेंसी संचालक डिलीवरी को लेकर चकरघिन्नी बने हुए हैं। नवरात्र व ईद पर सबसे ज्यादा मारामारी है। गैस एजेंसी के नंबर तक नहीं उठ रहे हैं। फिर भी कोई देख नहीं रहा है।

बुकिंग के 15 दिन बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं

कम होने की बजाए गैस की किल्लत दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। उस पर से ईद और नवरात्र का त्योहार लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। अचानक लाखों गैस सिलेंडर की बुकिंग होने से उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उस पर गैस कंपनियों का लोड भी बराबर नहीं आ रहा है। इससे गैस का संकट बरकरार है। बिरहाना रोड निवासी सौरभ गुप्ता ने बताया कि गैस बुक कराए 15 दिन बीत गया है। सिलेंडर खत्म होने को है, फिर भी डिलीवरी नहीं हुई। गैस एजेंसी जाने पर एक या दो दिन में आपूर्ति देने का हवाला दिया जाता है। कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद गैस नहीं आई है।

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इसी तरह से कल्याणपुर निवासी दीपक ने बताया कि 10 दिन पहले गैस बुक कराई थी। डीएसी नंबर भी आ गया। फिर भी सिलेंडर नहीं मिला है। एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं। बुक होने के बावजूद घर में सिलेंडर न पहुंचने पर लोग एजेंसी से लेकर गोदाम तक लाइन लगा रहे हैं। लोगों की मानें तो एजेंसी से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए एजेंसी कार्यालय में भीड़ लग रही है।

कॉमर्शियल लोड मिलना शुरू

इमरजेंसी सेवाओं के लिए कामर्शियल लोड 20% मिलना शुरू हो गया है। इसका उपयोग इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही किया जाएगा। इन गैस सिलेंडर की आपूर्ति डीएसओ के स्तर से ही कराई जाएगी। इसके लिए इमरजेंसी सेवाओं वालों को डिमांड देनी होगी।

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61 शिकायतों में से 19 निस्तारित

डीएसओ कार्यालय में चल रहे कंट्रोल रूम में गुरुवार को 61 शिकायतें आईं। इसमें 48 शिकायतें लैंडलाइन और 13 व्हाट्सएप के जरिए आई हैं। इनमें से 19 शिकायतों का निस्तारण किया गया। ज्यादातर शिकायतें गैस बुक होने के बावजूद सिलेंडर न मिलने की हैं। कई शिकायतें कई बुक न होने की भी हैं।

गैस वितरक संघ संरक्षक भारतीश मिश्रा ने बताया कि अचानक लाखों में गैस बुकिंग होने की वजह से आपूर्ति सिस्टम कुछ गड़बड़ाया है। फिर भी गैस की ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति की जा रही है। कॉमर्शियल सिलेंडर आने शुरू हो गए हैं। सभी इमरजेंसी सेवाओं को दिए जा रहे हैं।

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