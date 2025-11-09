गुब्बारे में गैस भरते समय फटा सिलेंडर, धमाके से दहला इलाका, चार साल के मासूम की मौत

संक्षेप: अमरोहा के मोहल्ला नई बस्ती में रविवार दोपहर गुब्बारों में गैस भरते समय अचानक तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। हादसे में चार वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।

अमरोहा के मोहल्ला नई बस्ती में रविवार दोपहर गुब्बारों में गैस भरते समय अचानक तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। हादसे में चार वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुब्बारे बेचने वाला युवक और एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए और पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की पूरी घटना पास के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना दोपहर करीब डेढ़ बजे की है। मंडी धनौरा क्षेत्र के चुचैला कलां निवासी अनीस अहमद गुब्बारे बेचने मोहल्ला नई बस्ती पहुंचा था। उनकी साइकिल पर गैस का सिलेंडर लगा था। इसी दौरान मोहल्ले के फरमान का चार वर्षीय बेटा अली रजान गुब्बारा खरीदने आया। अनीस गुब्बारों में गैस भर ही रहा था कि सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोग घरों से बाहर निकल आए। अली रजान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अनीस अहमद और एक अन्य बच्चा झुलस गया। स्थानीय लोगों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। उधर अली रजान के परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के शव को सुपुर्दे खाक कर दिया। हादसे की पूरी घटना पास के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

धमाके में दो घरों की खिड़कियों के शीशे टूटे विस्फोट इतना भीषण था कि आस-पास घरों में काम कर रहे लोगों के दिल कांप उठे। इतना ही नहीं दो घरों के शीशे टूट गए। हर कोई मौके की तरफ दौड़ पड़ा। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं, घटनाक्रम से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख लोगों ने चिंता जाहिर की है। लोगों ने इस तरह मोहल्लों में घूमकर गैस के गुब्बारे बेचे जाने पर पाबंदी लगाने की मांग की है।

बुझ गया घर का चिराग मोहल्ला नई बस्ती निवासी फरमान का बेटा अली रजान इकलौती संतान था। वह स्थानीय एमटी राही पब्लिक स्कूल में नर्सरी का छात्र था। इकलौते बेटे की मौत से फरमान की पत्नी फरहीन को गहरा सदमा लगा। रविवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण अली रजान मोहल्ले में बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी बीच गुब्बारे वाले को देख वह घर गया और पैसे लाने के बाद गुब्बारा खरीदने के लिए गुब्बारे वाले अनीस की साइकिल पर लगे सिलेंडर के पास पहुंच गया।