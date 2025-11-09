Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscylinder exploded while filling balloon with gas shaking area four-year-old boy died
गुब्बारे में गैस भरते समय फटा सिलेंडर, धमाके से दहला इलाका, चार साल के मासूम की मौत

गुब्बारे में गैस भरते समय फटा सिलेंडर, धमाके से दहला इलाका, चार साल के मासूम की मौत

संक्षेप: अमरोहा के मोहल्ला नई बस्ती में रविवार दोपहर गुब्बारों में गैस भरते समय अचानक तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। हादसे में चार वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।

Sun, 9 Nov 2025 09:03 PMDinesh Rathour नौगावां सादात (अमरोहा)
share Share
Follow Us on

अमरोहा के मोहल्ला नई बस्ती में रविवार दोपहर गुब्बारों में गैस भरते समय अचानक तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। हादसे में चार वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुब्बारे बेचने वाला युवक और एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए और पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की पूरी घटना पास के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना दोपहर करीब डेढ़ बजे की है। मंडी धनौरा क्षेत्र के चुचैला कलां निवासी अनीस अहमद गुब्बारे बेचने मोहल्ला नई बस्ती पहुंचा था। उनकी साइकिल पर गैस का सिलेंडर लगा था। इसी दौरान मोहल्ले के फरमान का चार वर्षीय बेटा अली रजान गुब्बारा खरीदने आया। अनीस गुब्बारों में गैस भर ही रहा था कि सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लोग घरों से बाहर निकल आए। अली रजान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अनीस अहमद और एक अन्य बच्चा झुलस गया। स्थानीय लोगों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। उधर अली रजान के परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के शव को सुपुर्दे खाक कर दिया। हादसे की पूरी घटना पास के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

धमाके में दो घरों की खिड़कियों के शीशे टूटे

विस्फोट इतना भीषण था कि आस-पास घरों में काम कर रहे लोगों के दिल कांप उठे। इतना ही नहीं दो घरों के शीशे टूट गए। हर कोई मौके की तरफ दौड़ पड़ा। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं, घटनाक्रम से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख लोगों ने चिंता जाहिर की है। लोगों ने इस तरह मोहल्लों में घूमकर गैस के गुब्बारे बेचे जाने पर पाबंदी लगाने की मांग की है।

बुझ गया घर का चिराग

मोहल्ला नई बस्ती निवासी फरमान का बेटा अली रजान इकलौती संतान था। वह स्थानीय एमटी राही पब्लिक स्कूल में नर्सरी का छात्र था। इकलौते बेटे की मौत से फरमान की पत्नी फरहीन को गहरा सदमा लगा। रविवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण अली रजान मोहल्ले में बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी बीच गुब्बारे वाले को देख वह घर गया और पैसे लाने के बाद गुब्बारा खरीदने के लिए गुब्बारे वाले अनीस की साइकिल पर लगे सिलेंडर के पास पहुंच गया।

नौगवां सादात सीओ अवधभान भदौरिया ने कहा, गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर फटने से एक बच्चे की मौत हुई है। जबकि गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति व एक बच्चा घायल भी हुआ है। उनका उपचार कराया जा रहा है। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:खजाने की खोज के लिए मंदिर में की खोदाई, रात भर काटते रहे शिवलिंग का पत्थर
ये भी पढ़ें:तमंचा हाथ में आते ही हैवान बने दो युवक, इंजीनियर समेत 4 को गोली मारी, दो की मौत
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Amroha News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |