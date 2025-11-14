Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newscylinder exploded Hapur amid Delhi blast alert causing roof and wall to collapse UP police rushed to scene
दिल्ली ब्लास्ट के अलर्ट के बीच हापुड़ में फटा सिलेंडर, छत और दीवार गिरी, धमाके के बाद दौड़ी यूपी पुलिस

संक्षेप: दिल्ली में धमाके के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड है। यूपी के हापुड़ में शुक्रवार को पिलखुवा के गांव खेड़ा स्थित एक घर में हुए सिलेंडर में धमाके की गूंज से हड़कंप मच गया।

Fri, 14 Nov 2025 07:23 PMDinesh Rathour हापुड़
दिल्ली में धमाके के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड है। यूपी के हापुड़ में शुक्रवार को पिलखुवा के गांव खेड़ा स्थित एक घर में हुए सिलेंडर में धमाके की गूंज से हड़कंप मच गया। आनन-फानन में कमरे की छत गिरने से दो घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत पहुंच गई। हालांकि पुलिस पहले मोबाइल और अब सिलेंडर में आग लगने की घटना बता रही है और साथ ही वहां पर रहने वाले एक अन्य व्यक्ति की कुंडली खंगालने में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार गांव खेड़ा में जयप्रकाश तोमर का मकान है। इस मकान में छह कमरे बने हुए हैं। एक कमरे में रामकिशोर शर्मा किराये पर रहते हैं। शुक्रवार सुबह को सिलेंडर फटने से तेज धमाके के कारण रामकिशोर शर्मा के कमरे की छत और दीवार अचानक से गिर गई। ग्रामीणों में अफरातफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। जहां पर छत व दीवार के मलबे में दबकर रामकिशोर शर्मा के साथ-साथ मकान स्वामी का पुत्र पवन तोमर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मदन गोस्वामी को हल्की चोट आई हैं।

मौके पर पहुंची खुफिया विभाग की टीम

घायल राजकिशोर बिहार के गोपाल गंज का रहने वाला है, जबकि मदन गोस्वामी उत्तराखंड का निवासी है। पवन तोमर ग्राम खेड़ा का निवासी है। धमाके की सूचना मिलते ही सीओ पिलखुवा अनीता चौहान, पिलखुवा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्यौपाल सिंह भारी पुलिस बल, फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। इसी बीच खुफिया विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू करते हुए घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां पुलिस ने घायलों से भी घटना के बारे में जानकारी ली। मामले की गहनता से जांच की गई है। जांच में पता चला कि गैस का अधिक रिसाव होने के कारण यह हादसा हुआ है। घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रख मामले की जांच की जा रही है।

एक संदिग्ध को लेकर चर्चा हुई तेज, पुलिस ने नकारा

ग्रामीणों की मानें तो एक संदिग्ध व्यक्ति इसी मकान में रहता है। लोगों ने दावा किया गया कि शुक्रवार सुबह उसने दाढ़ी और बाल कटवाए हैं। इस व्यक्ति को लेकर दिनभर चर्चा हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वह अपना नाम मुजम्मिल बता रहा था। वह कोई काम नहीं करता। बताते हैं कि मौलाना के किसी से कोई संबंध नहीं है। सीओ पिलखुवा अनीता चौहान का कहना है कि लोग बता रहे हैं कि इस तरह से कोई रह रहा है। कुल मिलाकर अगर कोई इस तरह से रह भी रहा है तो पुलिस जांच कराएगी।

