सिलेंडर ब्लास्ट या कुछ और? रिटायर्ड AMU कर्मचारी के घर धमाके में नया एंगिल

यूपी के अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शमशाद मार्केट स्थित सेवानिवृत्त एएमयू कर्मी के घर में किसी विस्फोटक पदार्थ से ब्लास्ट हुआ था। पुलिस, फोरेंसिक, दमकल की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विस्फोट सिलेंडर फटने से नहीं हुआ था। ऐसे में संदेह के आधार पर पुलिस की ओर से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही मलबे के सैंपल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि वह किस तरह का विस्फोटक था?

किला रोड के पास शमशाद मार्केट एक मकान में एएमयू के 70 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी रहते हैं। वह अविवाहित हैं और घर में अकेले रहते हैं। घटना 18 जनवरी की रात को हुई थी। उन्होंने बताया कि वे किचन में थे, तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर फट गया। धमाके से कमरा ध्वस्त हो गया। दीवारों में दरारें आ गईं। पुलिस व दमकल मौके पर पहुंची तो न तो फटा हुआ सिलेंडर मिला और न ही कोई अन्य सामान मिला, जिससे धमाका हुआ हो। कुछ प्लास्टिक के जलने की गंध महसूस की गई। मामले में अब सिविल लाइन थाने के एसआई प्रेमपाल सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इसमें कहा है कि 18 जनवरी को रात 11.58 बजे तलहा ने सूचना दी थी कि सिलेंडर में बलास्ट हो गया है व दूसरा सिलेंडर लीक हो रहा है। इस पर सीओ तृतीय सर्वम सिंह, इंस्पेक्टर सिविल लाइन विनोद कुमार, फायर सर्विस टीम, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वॉयड टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि रसोई में मोजूद गैस सिलेंडर सुरक्षित पाए गए थे। सिलेंडर से किसी प्रकार का कोई ब्लास्ट नहीं हुआ और न ही रिसाव होना पाया गया। आसपास के लोगों ने बताया कि बहुत तेज आवाज में धमाका हुआ था। ऐसे में यह धमाका किसी विस्फोटक पदार्थ से हुआ था। विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि सीमेंट की दीवार व छतें क्षतिग्रस्त हो गईं। ऐसे में जीवन और संपत्ति को जोखिम में डालने वाली विस्फोटक सामग्री को कब्जे में रखने व विस्फोट करना विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत दंडनीय अपराध है।

हर बिंदु पर जांच में जुटी पुलिस शहर की घनी आबादी में हुए धमाके ने कई सवाल खड़े कर किए हैं। घर में कोई भी ऐसी सामग्री नहीं मिली, जो धमाके का कारण बनी हो। वहीं, बुजुर्ग ने भी पूछताछ में कुछ स्पष्ट नहीं बताया। फायर सर्विस ने भी सिलिंडर फटने या उसके रिसाव से ब्लास्ट होना ननहीं बताया है। ऐसे में कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। वायरिंग स्पार्क होने का भी अंदेशा जताया गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है।

तेज धमाके से सहम गए थे लोग घर में तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ था। इसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए थे। मकान में बनी रसोई की दीवार, रसोई और बगल के कमरे की छतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। पुलिस ने मौके से मलबे के अलावा पॉ़लिथिन और अन्य सामग्रियों के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है।