UP Rain: तूफान अर्नब से गिरेगा पारा, आंधी-बारिश के साथ बढ़ेगी ठंड, अगले एक हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

UP Rain: बंगाल की खाड़ी से चले 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ चुके चक्रवाती तूफान अर्नब का असर दिखना शुरू हो जाएगा। 29 और 30 अक्टूबर को भारी बारिश, वज्रपात एवं मेघ गर्जन की संभावना है। जानें, इस पूरे हफ्ते प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा।

UP Rain: बंगाल की खाड़ी से चले और मंगलवार शाम 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ चुके चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर बुधवार से दिखना शुरू हो जाएगा। 29 और 30 अक्टूबर को भारी बारिश, वज्रपात एवं मेघ गर्जन की संभावना को देखते हुए भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, 29 एवं 30 अक्तूबर को 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम के मिजाज में यह बदलाव तापमान में कमी के रूप में दिखेगा।

साइक्लोन अर्नब से ठंड भी बढ़ने वाली है। तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरवाट होने की संभावना है। वहीं, मौसम विभाग ने वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ, संत रविदास नगर में मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव के मुताबिक अर्नब का असर बनारस सहित पूर्वांचल में ज्यादा रहेगा।

अगले एक हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के मुताबिक 28 अक्तूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं मेघगर्जन/वज्रपात के साथ झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इसे लेकर यलो अलर्ट है। वहीं, 29 अक्तूबर को पश्चिम के साथ पूर्व में भी 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं और झमाझम बारिश की संभावना है। 30 जुलाई को भी मेघगर्जन और बारिश के आसार हैं। दोनों दिन पश्चिमी में यलो और पूर्वांचल में ऑरेंज अलर्ट है। 31 जुलाई कुछ स्थानों पर बौछारे पड़ेंगी। 2 और 3 अक्तूबर को मौसम शुष्क रहेगा।

राहत आयुक्त ऑफिस ने मौसम संबंधी चेतावनियों और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदानों, खेतों और जलाशयों के आसपास जाने से भी बचने को कहा गया है। इसके आलवा जर्जर एवं क्षतिग्रस्त, कच्चे मकानों, कमजोर दीवारों, अस्थायी टिनशेड समेत अन्य जोखिमपूर्ण संरचनाओं में निवास करते हैं। ऐसे भवन तेज हवा एवं भारी वर्षा के दौरान असुरक्षित हो सकते हैं। उन्हें सुरक्षित और सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए संबंधित परिवार मौसम खराब होने से पूर्व सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। परिवार के बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।