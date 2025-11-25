Hindustan Hindi News
साइबर ठगों की SIR पर नजर, चुनाव आयोग ने कहा- फॉर्म भरने के नाम पर वोटर ओटीपी नहीं दें

साइबर ठगों की SIR पर नजर, चुनाव आयोग ने कहा- फॉर्म भरने के नाम पर वोटर ओटीपी नहीं दें

Tue, 25 Nov 2025 06:41 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने SIR फॉर्म (गणना प्रपत्र) भरने की प्रक्रिया में बीएलओ के नाम पर ओटीपी मांगे जाने की शिकायतों को गम्भीरता से लिया है। साइबर ठगों की एसआईआर पर नजर है। ऐसे में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया में ओटीपी का कोई प्रावधान ही नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गणना प्रपत्र भरने के लिए कुछ अराजक तत्वों द्वारा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) या निर्वाचन विभाग का प्रतिनिधि बनकर मतदाताओं से मोबाइल नंबर पर ओटीपी (ओटीपी) मांग रहे हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं को स्पष्ट किया कि एसआईआर (एसआईआर) के गणना प्रपत्र को भरने की प्रक्रिया में बीएलओ द्वारा किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं मांगा जा रहा है। ऐसे मामलों में उन्होंने सभी मतदाताओं को पूरी तरह से सतर्क एवं जागरूक रहने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां साइबर ठगी या धोखाधड़ी के तहत संदेहास्पद हैं। यदि किसी मतदाता से फोन कॉल, मैसेज या अन्य माध्यम से ओटीपी मांगने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी कॉल पर ध्यान न दिया जाए, न ही ओटीपी साझा करें तथा ऐसी कॉल को तुरंत अस्वीकार कर दें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रह का कार्य कर रहे हैं। गणना प्रपत्र भरने में भी सहयोग कर रहे है, मतदाता स्वयं भी गणना प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं।

प्रक्रिया में ना कोई ओटीपी ना कोई लिंक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर संबंधी प्रक्रिया में ओटीपी या लिंक की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आयोग की तरफ से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की अफवाहों एवं धोखाधड़ी से निपटने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाएं तथा ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी को सूचित कर कठोर कार्रवाई कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं को भी जागरुक करते हुए अपील की है कि एसआईआर के दौरान सतर्क रहें एवं किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अपने बीएलओ से ही संपर्क करें। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही अपने गणना प्रपत्र को भरें। आपका सहयोग शुद्ध एवं पारदर्शी मतदाता सूची के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और लोकतंत्र की मजबूती का आधार बनेगा।

