साइबर ठगों की SIR पर नजर, चुनाव आयोग ने कहा- फॉर्म भरने के नाम पर वोटर ओटीपी नहीं दें

संक्षेप: साइबर ठगों की SIR पर नजर है। बीएलओ के नाम पर ओटीपी मांगे जाने की शिकायतों को गम्भीरता से लिया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म भरने के नाम पर कोई ओटीपी नहीं दें।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने SIR फॉर्म (गणना प्रपत्र) भरने की प्रक्रिया में बीएलओ के नाम पर ओटीपी मांगे जाने की शिकायतों को गम्भीरता से लिया है। साइबर ठगों की एसआईआर पर नजर है। ऐसे में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया में ओटीपी का कोई प्रावधान ही नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गणना प्रपत्र भरने के लिए कुछ अराजक तत्वों द्वारा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) या निर्वाचन विभाग का प्रतिनिधि बनकर मतदाताओं से मोबाइल नंबर पर ओटीपी (ओटीपी) मांग रहे हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं को स्पष्ट किया कि एसआईआर (एसआईआर) के गणना प्रपत्र को भरने की प्रक्रिया में बीएलओ द्वारा किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं मांगा जा रहा है। ऐसे मामलों में उन्होंने सभी मतदाताओं को पूरी तरह से सतर्क एवं जागरूक रहने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां साइबर ठगी या धोखाधड़ी के तहत संदेहास्पद हैं। यदि किसी मतदाता से फोन कॉल, मैसेज या अन्य माध्यम से ओटीपी मांगने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी कॉल पर ध्यान न दिया जाए, न ही ओटीपी साझा करें तथा ऐसी कॉल को तुरंत अस्वीकार कर दें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रह का कार्य कर रहे हैं। गणना प्रपत्र भरने में भी सहयोग कर रहे है, मतदाता स्वयं भी गणना प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं।