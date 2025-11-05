अधिकारी बनकर ठगों ने अलीगढ़ की पूर्व मेयर को फंसाया, डिजिटल अरेस्ट कर 50 लाख मांगे

संक्षेप: अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती साइबर ठगी में फंस गई हैं, शातिर अपराधियों ने खुद को दिल्ली साइबर क्राइम का अधिकारी बताकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखा और 50 लाख की ज़बरन वसूली करने की कोशिश की।

यूपी के अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती साइबर ठगों के जाल में फंस गईं। ठगों ने खुद को दिल्ली साइबर क्राइम का अधिकारी बताकर उनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर और बैंक खाता खुलने की बात कही, जिसमें तीन करोड़ रुपये के फर्जी ट्रांजेक्शन का आरोप लगाया। मामले को रफा-दफा करने के नाम पर उनसे 50 लाख रुपये मांगे और कई घंटों तक फोन पर डराकर डिजिटल अरेस्ट में रखा। तीन दिन तक धमकियां मिलने के बाद पूर्व मेयर के पति को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूर्व मेयर शकुंतला भारती के अनुसार तीन नवंबर को सुबह उनके पास कॉल आया था। शातिर ने कहा कि दिल्ली साइबर क्राइम से बोल रहा हूं। आपके आधार कार्ड के नंबर पर एक मोबाइल नंबर चल रहा है। उस पर कई साइबर शिकायतें हैं। इसी बीच पूर्व मेयर के पति ने ट्रू कॉलर पर नंबर चेक किया तो फ्रॉड लिखा आया। शातिर ने बताया कि यह नंबर 25 जुलाई को आपके आधार कार्ड के नंबर पर जारी हुआ है, जो साउथ नेहरू प्लेस स्थित दुकान में चल रहा है। आपकी रिपोर्ट दिल्ली में ही होगी। रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तो परेशानी में आ जाओगी। रिपोर्ट कराने के लिए शातिर ने एक फोन नंबर दिया। फिर शातिर ने लाइन पर ले करके दिल्ली पुलिस की दरोगा आरोही यादव नामक महिला से बात कराईं। उसने कहा कि थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली में आपके खिलाफ मुकदमा हो चुका है। सीरियल नंबर भी बताया। आपके आधार पर मुंबई मे भी कैनरा बैंक में एकाउंट खुला हुआ है, जिसमें तीन करोड़ रुपये का फ्रॉड टांजेक्शन हुआ है।