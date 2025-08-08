होटल में चल रहा था साइबर ठगी का खेल; विदेशियों को करते थे टारगेट, चार युवतियों समेत 11 गिरफ्तार
सहारनपुर जिले में पुलिस ने कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। शहर के घंटाघर के निकट एक होटल में ये गिरोह चल रहा था। जो विदेशियों के कंप्यूटर को हैक कर साइबर ठगी कर रहा था। गिरोह के सरगना और चार युवतियों सहित कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
यूपी के सहारनपुर जिले में पुलिस ने कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। शहर के घंटाघर के निकट एक होटल में ये गिरोह चल रहा था। जो विदेशियों के कंप्यूटर को हैक कर साइबर ठगी कर रहा था। गिरोह के सरगना और चार युवतियों सहित कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 14 लैपटॉप, चार हजार नौ सौ रुपये, 11 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप चार्जर, पांच हेडफोन आरोपियों से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।
एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि कुछ समय से नगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिल रही थी कि घंटाघर के निकट होटल रेडिक्शन में कॉल सेंटर के माध्यम से कुछ लोग ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। नगर कोतवाल सुनील के नेतृत्व में पुलिस और साइबर थाने से एएसआई गौरव तोमर, हेड कांस्टेबल रोहित कुमार और महिला कांस्टेबल अनु तोमर ने शुक्रवार सुबह संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सरगना रोहित शर्मा और चार युवतियों समेत 11 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
इस तरह कर रहे थे ऑनलाइन ठगी
एसपी देहात ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह होटल में बने कॉल सेंटर से यूएसए के नागरिकों को टारगेट बनाकर उनके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस ग्रस्त पॉपअप मैसेज भेज कर उन्हें टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराते थे और फिर उनके सिस्टम का एक्सेस लेकर बैंक अकाउंट की जानकारी लेकर प्रत्येक व्यक्ति से 300 से 900 डॉलर का ट्रांजेक्शन करा लेते थे।
बैंक अधिकारी बताकर खाता सीज होने का दिखाते थे डर
गिरोह पहले विदेशी नागरिकों का कंप्यूटर हैक कर उन्हें बातों में फांसते थे और फिर सिस्टम सही करने का झांसा देने के साथ ही उन्हें उपलब्ध कराए टोल फ्री नंबर पर संपर्क साधकर गिरोह के दूसरे साथियों को फॉरवर्ड कर देते थे, जो खुद को बैंक का अधिकारी बताकर बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर दिखाकर गूगल प्ले, टरागेट, एप्पल, नाइक आदि बड़ी कंपनियां के महंगे गिफ्ट कार्ड से खरीदारी कराकर पैसा कमा रहे थे।
करीब 60 लोगों को बना चुके टारगेट
पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि वह अभी तक 50 से 60 लोगों को टारगेट बना चुके हैं और करीब 20-25 दिन से उन्होंने होटल में अपना डेरा जमा रखा था।
गिरोह के कुछ सदस्य अन्य जगहों पर भी कर रहे ठगी
एसपी देहात ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि इस गिरोह से जुड़े कुछ अन्य लोग दूसरी जगह पर भी इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन ठगी करने में लगे हैं, उनकी तलाश की जा रही है।
इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
- रोहित शर्मा पुत्र प्रवीण कुमार शर्मा निवासी गुजरावाला टाउन, पार्ट 1, दिल्ली। (सरगना)
- अनींग दौलगुपुनू पुत्री शिबू निवासी राजपाल चौक, सेक्टर 7, पालम एक्सटेंशन, दिल्ली, स्थाई पता मर्जा डेली मार्केट, कर्बी जिला एन्गलोंग, असम।
- जस्टिन उर्फ जैनगुलीन सिंहसन पुत्र सोंगपू सिंहसन निवासी मोतबंग, थाना सापोर मैना, जनपद कांगपुकी, मणिपुर।
- प्रयास पुत्र गौरंग, ग्राम अपर शिरू बरी, घायाबरी, थाना कारसोंग, जनपद दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल।
- निकिता पुत्री किशना राय निवासी कारसोंग टाउन, सेंट मैरी विलेज, थाना कारसोंग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल।
- विक्रम पुत्र मदन कुमार निवासी सी 93, थाना मुकंदपुर, दिल्ली।
- सैमुअल पुत्र स्वर्गीय रुलटीन खुमार निवासी लमका, जनपद चुरा चांदपुर, मणिपुर।
- चेनांयहुन पुत्र जोन निवासी धीमारपुर, पुर्ना बाजार, जनपद दिमापुर, नागालैंड।
- सायरोनिलिया पत्नी चेनांयहुन निवासी उपरोक्त।
- करन सरीन पुत्र विनोद सरीन निवासी सैनिक नगर, थाना उत्तम नगर, दिल्ली।
- सोनिया पत्नी करन सरीन निवासी मांगेराम पार्क, थाना उत्तम नगर, दिल्ली।