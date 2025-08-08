होटल में चल रहा था साइबर ठगी का खेल; विदेशियों को करते थे टारगेट, चार युवतियों समेत 11 गिरफ्तार

सहारनपुर जिले में पुलिस ने कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। शहर के घंटाघर के निकट एक होटल में ये गिरोह चल रहा था। जो विदेशियों के कंप्यूटर को हैक कर साइबर ठगी कर रहा था। गिरोह के सरगना और चार युवतियों सहित कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

यूपी के सहारनपुर जिले में पुलिस ने कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। शहर के घंटाघर के निकट एक होटल में ये गिरोह चल रहा था। जो विदेशियों के कंप्यूटर को हैक कर साइबर ठगी कर रहा था। गिरोह के सरगना और चार युवतियों सहित कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 14 लैपटॉप, चार हजार नौ सौ रुपये, 11 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप चार्जर, पांच हेडफोन आरोपियों से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि कुछ समय से नगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिल रही थी कि घंटाघर के निकट होटल रेडिक्शन में कॉल सेंटर के माध्यम से कुछ लोग ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। नगर कोतवाल सुनील के नेतृत्व में पुलिस और साइबर थाने से एएसआई गौरव तोमर, हेड कांस्टेबल रोहित कुमार और महिला कांस्टेबल अनु तोमर ने शुक्रवार सुबह संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सरगना रोहित शर्मा और चार युवतियों समेत 11 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

इस तरह कर रहे थे ऑनलाइन ठगी एसपी देहात ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह होटल में बने कॉल सेंटर से यूएसए के नागरिकों को टारगेट बनाकर उनके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस ग्रस्त पॉपअप मैसेज भेज कर उन्हें टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराते थे और फिर उनके सिस्टम का एक्सेस लेकर बैंक अकाउंट की जानकारी लेकर प्रत्येक व्यक्ति से 300 से 900 डॉलर का ट्रांजेक्शन करा लेते थे।

बैंक अधिकारी बताकर खाता सीज होने का दिखाते थे डर गिरोह पहले विदेशी नागरिकों का कंप्यूटर हैक कर उन्हें बातों में फांसते थे और फिर सिस्टम सही करने का झांसा देने के साथ ही उन्हें उपलब्ध कराए टोल फ्री नंबर पर संपर्क साधकर गिरोह के दूसरे साथियों को फॉरवर्ड कर देते थे, जो खुद को बैंक का अधिकारी बताकर बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर दिखाकर गूगल प्ले, टरागेट, एप्पल, नाइक आदि बड़ी कंपनियां के महंगे गिफ्ट कार्ड से खरीदारी कराकर पैसा कमा रहे थे।

करीब 60 लोगों को बना चुके टारगेट पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि वह अभी तक 50 से 60 लोगों को टारगेट बना चुके हैं और करीब 20-25 दिन से उन्होंने होटल में अपना डेरा जमा रखा था।

गिरोह के कुछ सदस्य अन्य जगहों पर भी कर रहे ठगी एसपी देहात ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि इस गिरोह से जुड़े कुछ अन्य लोग दूसरी जगह पर भी इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन ठगी करने में लगे हैं, उनकी तलाश की जा रही है।

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी