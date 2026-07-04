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यूपी में साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, बड़े अफसरों-कारोबारियों के बीच रह रहे थे जालसाज; 119 गिरफ्तार

Ajay Singh सुनील तिवारी, लखनऊ
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यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एक साथ 119 जालसालों को राजधानी से गिरफ्तार किया गया है। इन जालसाजों की हाईटेक कार्यशैली और लग्जरी लाइफस्टाइल ने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। ज्यादातर आरोपियों ने इसके पहले कोई अपराध नहीं किया था।

यूपी में साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, बड़े अफसरों-कारोबारियों के बीच रह रहे थे जालसाज; 119 गिरफ्तार

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने गुरुवार को 119 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि गिरोह के सदस्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए गोमती नगर, सतलुज अपार्टमेंट, ओमेक्स पैलेस,ओमेक्स अपार्टमेंट, दयाल पैराडाइज, राप्ती अपार्टमेंट समेत राजधानी के महंगे अपार्टमेंटों व होटलों में रह रहे थे। उनकी हाईटेक कार्यशैली और लग्जरी लाइफस्टाइल ने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। क्योंकि ज्यादातर आरोपियों ने इसके पहले कोई अपराध नहीं किया था तो सत्यापन के निगरानी तंत्र की पकड़ में नहीं आ सकते थे।

पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य देश के अलग-अलग राज्यों से आकर लखनऊ में किराये पर महंगे फ्लैट लेकर रह रहे थे। इन्होंने ओमेक्स पैलेस, ओमेक्स रेजीडेंसी-2, रोहतास प्लमेरिया, सतलुज अपार्टमेंट, राप्ती अपार्टमेंट, सरस्वती अपार्टमेंट, यमुना अपार्टमेंट और दयाल पैराडाइज जैसे पॉश आवासीय परिसरों को अपना ठिकाना बना रखा था। इसके अलावा ‘तमाशा इन’ और ‘सैन रोज पैराडाइज’ जैसे होटलों में भी कई सदस्य ठहरे हुए थे। जांच में सामने आया कि गिरोह के अधिकांश सदस्य गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के निवासी हैं। सभी को अलग-अलग फ्लैटों और कमरों में इस तरह रखा गया था कि किसी को पूरे नेटवर्क की जानकारी न हो सके। वे लगातार ठिकाने बदलते रहते थे, जिससे उनकी गतिविधियों पर कोई संदेह न कर सके। पुलिस के अनुसार, गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था।

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महंगे अपार्टमेंट और होटल चुनने के पीछे मकसद यही था कि वहां सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होती है और बाहरी लोगों का आना-जाना सामान्य माना जाता है। आरोपी आधुनिक संचार माध्यमों का इस्तेमाल करते थे और अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेजों तथा अलग-अलग मोबाइल नंबरों का सहारा लेते थे। इसी वजह से उनका नेटवर्क लंबे समय तक सक्रिय बना रहा। इनका पूरा खर्च फर्म के लोग उठाते थे।

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गिरोह का पूरा नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान सभी 119 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के आधार पर गिरोह के पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन, बैंक खातों और अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और पूछताछ के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह के तार देश के अन्य राज्यों में सक्रिय साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े हैं या नहीं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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