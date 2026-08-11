IIT के रिटायर्ड अफसर को ED का डर दिखा 5 दिन तक कमरे में रखा कैद, 16.55 लाख वसूले

कानपुर में साइबर ठगों ने आईआईटी कानपुर के रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट पांच दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे। जालसाजों ने खुद को ईडी अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी फिर फर्जी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी दिखाई। इसके बाद उनसे 16.55 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।

IIT Kanpur Retired Superintendent Digital Arrest: साइबर ठग समय के साथ अपडेट होते जा रहे हैं। अब वह अपने जाल में पढ़े-लिखे लोगों को भी फंसा ले रहे हैं। नया मामला कानपुर से सामने आया है। जहां आईआईटी के रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार को निशाना बनाया। साइबर जालसाजों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अफसर बताकर उनसे बात की और मनी लॉड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाकर पांच दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। वीडियो कॉल पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही फर्जी सुनवाई दिखाई। जेल भिजवाने और इकलौती बेटी की हत्या की धमकी देकर उनसे 16 लाख 55 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए।

गांधी नगर के रहने वाले 71 साल के अजय कुमार की तहरीर के अनुसार वह आईआईटी कानपुर में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के पद से रिटायर्ड हुए हैं। इकलौती बेटी अवंतिका बेंगलुरु स्थित एक आईटी कंपनी में नौकरी करती है। 2021 में पत्नी की मौत के बाद से वह अकेले रहते हैं। उन्होंने बताया, 30 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। सामने वाले ने खुद को ईडी अफसर बताकर मनी लांड्रिंग केस में शामिल होने की बात कही। फिर पांच दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। यहां तक कि इकलौती बेटी की हत्या की भी धमकी दी। इस मामले में थाना प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि आईआईटी के रिटायर्ड अधिकारी से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। उनकी शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है।

लखनऊ में प्लॉट दिलाने के नाम पर करोडों की ठगी उधर, राजधानी लखनऊ में आशियाना क्षेत्र के एक कारोबारी को प्लॉट दिलाने का झूठा सपना दिखाकर एक शातिर ने 2 करोड़ 35 लाख से अधिक रुपये हड़प लिए। आरोपी खुद को आवास विकास परिषद का कर्मचारी और बड़े अधिकारियों का करीबी बताता रहा। भरोसा जमाने के लिए वह फर्जी आवंटन पत्र, कब्जा पत्र और सरकारी मुहरों का खेल खेलता रहा। जब सच सामने आया तो कारोबारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीजीआई थाने में रायबरेली निवासी यशवंत सिंह, पूजा एंटरप्राइजेज और समरेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।