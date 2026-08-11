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IIT के रिटायर्ड अफसर को ED का डर दिखा 5 दिन तक कमरे में रखा कैद, 16.55 लाख वसूले

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में साइबर ठगों ने आईआईटी कानपुर के रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट पांच दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे। जालसाजों ने खुद को ईडी अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी फिर फर्जी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी दिखाई। इसके बाद उनसे 16.55 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।  

Cyber ​​criminals digitally arrested a retired IIT officer and extorted 16 lakh 55 thousand
आईआईटी कानपुर के रिटायर्ड अफसर से साइबर ठगी

IIT Kanpur Retired Superintendent Digital Arrest: साइबर ठग समय के साथ अपडेट होते जा रहे हैं। अब वह अपने जाल में पढ़े-लिखे लोगों को भी फंसा ले रहे हैं। नया मामला कानपुर से सामने आया है। जहां आईआईटी के रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार को निशाना बनाया। साइबर जालसाजों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अफसर बताकर उनसे बात की और मनी लॉड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाकर पांच दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। वीडियो कॉल पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही फर्जी सुनवाई दिखाई। जेल भिजवाने और इकलौती बेटी की हत्या की धमकी देकर उनसे 16 लाख 55 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए।

गांधी नगर के रहने वाले 71 साल के अजय कुमार की तहरीर के अनुसार वह आईआईटी कानपुर में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के पद से रिटायर्ड हुए हैं। इकलौती बेटी अवंतिका बेंगलुरु स्थित एक आईटी कंपनी में नौकरी करती है। 2021 में पत्नी की मौत के बाद से वह अकेले रहते हैं। उन्होंने बताया, 30 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। सामने वाले ने खुद को ईडी अफसर बताकर मनी लांड्रिंग केस में शामिल होने की बात कही। फिर पांच दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। यहां तक कि इकलौती बेटी की हत्या की भी धमकी दी। इस मामले में थाना प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि आईआईटी के रिटायर्ड अधिकारी से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। उनकी शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है।

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लखनऊ में प्लॉट दिलाने के नाम पर करोडों की ठगी

उधर, राजधानी लखनऊ में आशियाना क्षेत्र के एक कारोबारी को प्लॉट दिलाने का झूठा सपना दिखाकर एक शातिर ने 2 करोड़ 35 लाख से अधिक रुपये हड़प लिए। आरोपी खुद को आवास विकास परिषद का कर्मचारी और बड़े अधिकारियों का करीबी बताता रहा। भरोसा जमाने के लिए वह फर्जी आवंटन पत्र, कब्जा पत्र और सरकारी मुहरों का खेल खेलता रहा। जब सच सामने आया तो कारोबारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीजीआई थाने में रायबरेली निवासी यशवंत सिंह, पूजा एंटरप्राइजेज और समरेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए बढ़ी पहचान

आशियाना के रुचि खंड-1 में रहने वाले अविहर्ष शुक्ला कहते हैं कि वर्ष 2023 में उनकी मुलाकात चार्टर्ड अकाउंटेंट अक्षय गुप्ता के माध्यम से यशवंत सिंह से हुई। यशवंत ने खुद को आवास विकास परिषद से जुड़ा बताया और कहा कि वह प्रभाव के दम पर प्लॉट आवंटित करा सकता है। आरोपी अक्सर आवास विकास परिषद के मुख्यालय के पास ही मुलाकात करता था, जिससे उसकी बातों पर भरोसा बढ़ता चला गया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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