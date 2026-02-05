डिजिटल पहरे में नीट-जेईई एग्जाम, ऑनलाइन परीक्षा की निगरानी करेंगे साइबर कमांडो
देश में होने वाली प्रमुख ऑनलाइन और कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए अब साइबर कमांडो सक्रिय भूमिका निभाएंगे। नीट, यूजी-पीजी, जेईई मेंस और जेईई एडवांस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दौरान साइबर कमांडो सतर्क रहकर निगरानी करेंगे।
इसका उद्देश्य परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी, साइबर अपराध और धांधली को रोकना है। उत्तर प्रदेश में 14 साइबर कमांडो हैं। गोरखपुर में जोन स्तर पर उपेंद्र सिंह ही साइबर कमांडो हैं, जो अब इस व्यवस्था की निगरानी करेंगे।
गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में सभी संबंधित एजेंसियों और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के दौरान हैकिंग, सर्वर पर मालवेयर अटैक, पेपर लीक, फर्जी वेबसाइट, फिशिंग लिंक, बॉट अटैक और अन्य साइबर खतरों पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके लिए साइबर कमांडो, साइबर क्राइम यूनिट और तकनीकी विशेषज्ञों की संयुक्त टीम तैनात की जाएगी।
नीट, यूजी-पीजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के साथ-साथ जेईई मेंस और एडवांस जैसी परीक्षाएं एनटीए और एनबीईएमएस द्वारा आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं में हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की तकनीकी चूक या साइबर धांधली छात्रों के भविष्य पर गंभीर असर डाल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। साइबर कमांडो परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और बाद तक डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी करेंगे।
सर्वर ट्रैफिक पर नजर, संदिग्ध गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया और डार्क वेब पर पेपर लीक से जुड़ी सूचनाओं की जांच भी की जाएगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि के सामने आते ही सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे परीक्षा की सुचिता अक्षुण्ण रहे।
परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सर्वोपरि
गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सर्वोपरि है। यदि कोई व्यक्ति या गिरोह परीक्षा से जुड़ी धांधली में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबर कमांडो की तैनाती से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षाएं निष्पक्ष, सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के संपन्न हों।
