ग्राइंडर से काटा अपना ही पैर, इंजेक्शन से सुन्न करने के बाद अलग किया पंजा, कारण सुनकर हर कोई हैरान

संक्षेप: यूपी के जौनपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक युवक अपने ही पैर के पंजों को ग्राइंडर मशीन से काटकर अलग कर दिया है। काटने से पहले खुद ही सुन्न करने वाला इंजेक्शन भी लगाया था।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव में एक युवक ने खुद के ही पैर के पंजों की बलि दे दी है। पुलिस इसे बदमाशों का बेरहम हमला मानकर जांच कर रही थी। बाद में यह खुद रची गई एक खौफनाक साजिश निकली। साजिश का कारण सुनकर पुलिस ही नहीं हर कोई हैरान है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शुरुआत में दी गई थी 'हमले' की सूचना घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे की है। शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि 25 वर्षीय सूरज भास्कर को अज्ञात बदमाशों ने बुरी तरह पीटा और उसका बायां पैर काटकर अपने साथ ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल 'हत्या के प्रयास' का मुकदमा दर्ज किया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी।

पुलिस को ऐसे हुआ संदेह मामले की जांच कर रहीं सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता को शुरुआत से ही युवक के बयानों में विरोधाभास लगा। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस को खेत में कुछ इंजेक्शन के रैपर और दवाइयां मिलीं। जब पुलिस ने युवक के कॉल डिटेल (CDR) और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की पड़ताल की, तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और एक चौंकाने वाला सच सामने आया।

MBBS की सीट के लिए खुद को बनाया दिव्यांग पुलिसिया जांच में खुलासा हुआ कि सूरज किसी भी कीमत पर एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई करना चाहता था। उसने अपनी डायरी में साल 2026 के लक्ष्यों में लिखा था कि "2026 में किसी भी स्थिति में एमबीबीएस में दाखिला लेना है।" नीट (NEET) जैसी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा कम करने और दिव्यांग कोटे (PH Quota) का लाभ लेने के लिए उसने खुद को अपाहिज बनाने का फैसला किया।

बीएचयू में सीखा, फिर अंजाम दी वारदात पूछताछ और साक्ष्यों से पता चला कि सूरज अक्टूबर महीने में वाराणसी स्थित बीएचयू (BHU) गया था। वहां उसने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया और मिलने वाली वरीयता (आरक्षण) के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी। शुक्रवार रात उसने पहले खुद ही सुन्न करने का इंजेक्शन लगाया ताकि दर्द न हो, और फिर ग्राइंडर मशीन से अपने ही पैर का पंजा काटकर अलग कर दिया।