Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscut his own leg with a grinder then removed the paw after numbing it with an injection, leaving everyone shocked
ग्राइंडर से काटा अपना ही पैर, इंजेक्शन से सुन्न करने के बाद अलग किया पंजा, कारण सुनकर हर कोई हैरान

ग्राइंडर से काटा अपना ही पैर, इंजेक्शन से सुन्न करने के बाद अलग किया पंजा, कारण सुनकर हर कोई हैरान

संक्षेप:

यूपी के जौनपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक युवक अपने ही पैर के पंजों को ग्राइंडर मशीन से काटकर अलग कर दिया है। काटने से पहले खुद ही सुन्न करने वाला इंजेक्शन भी लगाया था।

Jan 24, 2026 07:20 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव में एक युवक ने खुद के ही पैर के पंजों की बलि दे दी है। पुलिस इसे बदमाशों का बेरहम हमला मानकर जांच कर रही थी। बाद में यह खुद रची गई एक खौफनाक साजिश निकली। साजिश का कारण सुनकर पुलिस ही नहीं हर कोई हैरान है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शुरुआत में दी गई थी 'हमले' की सूचना

घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे की है। शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि 25 वर्षीय सूरज भास्कर को अज्ञात बदमाशों ने बुरी तरह पीटा और उसका बायां पैर काटकर अपने साथ ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल 'हत्या के प्रयास' का मुकदमा दर्ज किया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें:आगरा में आधी रात गैंगवार, गेस्ट हाउस में अंधाधुंध फायरिंग कर रंगबाज की हत्या

पुलिस को ऐसे हुआ संदेह

मामले की जांच कर रहीं सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता को शुरुआत से ही युवक के बयानों में विरोधाभास लगा। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस को खेत में कुछ इंजेक्शन के रैपर और दवाइयां मिलीं। जब पुलिस ने युवक के कॉल डिटेल (CDR) और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की पड़ताल की, तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और एक चौंकाने वाला सच सामने आया।

MBBS की सीट के लिए खुद को बनाया दिव्यांग

पुलिसिया जांच में खुलासा हुआ कि सूरज किसी भी कीमत पर एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई करना चाहता था। उसने अपनी डायरी में साल 2026 के लक्ष्यों में लिखा था कि "2026 में किसी भी स्थिति में एमबीबीएस में दाखिला लेना है।" नीट (NEET) जैसी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा कम करने और दिव्यांग कोटे (PH Quota) का लाभ लेने के लिए उसने खुद को अपाहिज बनाने का फैसला किया।

बीएचयू में सीखा, फिर अंजाम दी वारदात

पूछताछ और साक्ष्यों से पता चला कि सूरज अक्टूबर महीने में वाराणसी स्थित बीएचयू (BHU) गया था। वहां उसने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया और मिलने वाली वरीयता (आरक्षण) के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी। शुक्रवार रात उसने पहले खुद ही सुन्न करने का इंजेक्शन लगाया ताकि दर्द न हो, और फिर ग्राइंडर मशीन से अपने ही पैर का पंजा काटकर अलग कर दिया।

अस्पताल में चल रहा इलाज

फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है। सीओ सिटी के अनुसार, युवक अभी पूरी तरह पूछताछ की स्थिति में नहीं है, लेकिन प्रारंभिक साक्ष्य साफ कर रहे हैं कि इस घटना में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि उसे सुन्न करने वाले इंजेक्शन और ग्राइंडर मशीन कहां से उपलब्ध हुए।