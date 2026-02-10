वेब सीरीज तस्करी जैसा यूपी में कस्टम ने बिछाया जाल, कुकीज के डिब्बे खुले तो...
वेब सीरीज तस्करी जैसा यूपी के लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम ने जाल बिछाया। चौधरी चरण सिंह अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम की इंटेलिजेंस यूनिट ने दो करोड़ रुपये की ड्रग्स पकड़ी है।
इंटरनेट पर रिकॉर्ड तोड़ रही कस्टम पर आधारित वेब सीरीज ‘तस्करी’ जैसा जाल यूपी के लखनऊ एयरपोर्ट पर बिछाया गया। खबरी ने सूचना दे दी थी और चुपचाप एआईयू के अधिकारी इंटरनेशनल टर्मिनल पर इधर उधर फैल गए। इंतजार था कि कब बैंकॉक की फ्लाइट उतरने वाली है। जैसे ही फ्लाइट आई एआईयू के अफसरों का दायरा छोटा होता गया और एक खास यात्री को घेर कर खड़े हो गए।...सर आपके लगेज में क्या है? हड़बड़ाए यात्री की सांसे फूलने लगीं। किसी तरह काबू में करते हुए बोला, कुछ नहीं..आपको क्यों ऐसा लगता है। सामान खोला गया तो उसमें कुकीज के डिब्बे पर हाथ लगाते ही यात्री तेजी से बोला...सर पैक्ड है पैक्ड। कुकीज है, अगली बार आपके लिए भी ले आउंगा। इस बीच पीछे से डिप्टी कमिश्नर का सख्त स्वर सुनाई दिया...खोलिए इसे। डिब्बे खुले तो उसमें दो करोड़ रुपये की ड्रग्स निकले।
अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात एयर इंटेलिजेंस विंग (एआईयू) के अधिकारियों के अनुसार यह हाइड्रोपोनिक वीड (उच्च गुणवत्ता वाला गांजा) करोड़ों की कीमत रखता है। इसको पानी में एक खास वातावरण में उगाया जाता है जिससे इसका नशा बेहद खतरनाक होता है। बैंकॉक से तस्करी कर लाया गया यह नशा कुकीज (बिस्कुट) के डिब्बों में छिपाकर रखा गया था। कस्टम कमिश्नर (एसआईटीयू) मयंक शर्मा के अनुसार, सोमवार को बैंकॉक से लखनऊ पहुंची फ्लाइट नंबर एफडी-146 से एक भारतीय यात्री अमौसी एयरपोर्ट उतरा।
अधिकारियों को पहले से ही खुफिया जानकारी मिली थी कि इस उड़ान से तस्करी का सामान लाया जा रहा है। इसी इनपुट के आधार पर संदिग्ध यात्री को रोककर उसकी तलाशी ली गई। जब यात्री के ट्रॉली बैग की जांच की गई, तो उसमें कुकीज (बिस्कुट) के 8 टिन के डिब्बे मिले। शक होने पर जब डिब्बों को खोला गया, तो अधिकारी भी दंग रह गए। हर डिब्बे के अंदर पॉलिथीन के पाउचों में हरे रंग का ऑर्गेनिक पदार्थ पैक किया गया था। फील्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से जांच करने पर पुष्टि हुई कि यह पदार्थ हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा/मारिजुआना) है।
यात्री को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया
यात्री से पूछताछ कर उस गिरोह का पता लगाया जा रहा है जो बड़े पैमाने पर हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी करा रहा है। कस्टम कमिश्नर के अनुसार पकड़े गए हाईड्रोपोनिक वीड की कीमत 2.05 करोड़ रुपये आंकी गई है। बरामद किए गए नशीले पदार्थ का कुल वजन लगभग 5.88 किलोग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस उच्च गुणवत्ता वाले नशे की अनुमानित कीमत 2.05 करोड़ रुपये बताई जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अधिकारियों ने नशीले पदार्थ और पैकिंग सामग्री को जब्त कर लिया है। आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एयरपोर्ट इंटेलिजेंस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस तस्करी के पीछे कौन सा बड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा है और लखनऊ में इसकी डिलीवरी किसे दी जानी थी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें