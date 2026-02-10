वेब सीरीज तस्करी जैसा यूपी में कस्टम ने बिछाया जाल, कुकीज के डिब्बे खुले तो...

संक्षेप: वेब सीरीज तस्करी जैसा यूपी के लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम ने जाल बिछाया। चौधरी चरण सिंह अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम की इंटेलिजेंस यूनिट ने दो करोड़ रुपये की ड्रग्स पकड़ी है।

इंटरनेट पर रिकॉर्ड तोड़ रही कस्टम पर आधारित वेब सीरीज ‘तस्करी’ जैसा जाल यूपी के लखनऊ एयरपोर्ट पर बिछाया गया। खबरी ने सूचना दे दी थी और चुपचाप एआईयू के अधिकारी इंटरनेशनल टर्मिनल पर इधर उधर फैल गए। इंतजार था कि कब बैंकॉक की फ्लाइट उतरने वाली है। जैसे ही फ्लाइट आई एआईयू के अफसरों का दायरा छोटा होता गया और एक खास यात्री को घेर कर खड़े हो गए।...सर आपके लगेज में क्या है? हड़बड़ाए यात्री की सांसे फूलने लगीं। किसी तरह काबू में करते हुए बोला, कुछ नहीं..आपको क्यों ऐसा लगता है। सामान खोला गया तो उसमें कुकीज के डिब्बे पर हाथ लगाते ही यात्री तेजी से बोला...सर पैक्ड है पैक्ड। कुकीज है, अगली बार आपके लिए भी ले आउंगा। इस बीच पीछे से डिप्टी कमिश्नर का सख्त स्वर सुनाई दिया...खोलिए इसे। डिब्बे खुले तो उसमें दो करोड़ रुपये की ड्रग्स निकले।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात एयर इंटेलिजेंस विंग (एआईयू) के अधिकारियों के अनुसार यह हाइड्रोपोनिक वीड (उच्च गुणवत्ता वाला गांजा) करोड़ों की कीमत रखता है। इसको पानी में एक खास वातावरण में उगाया जाता है जिससे इसका नशा बेहद खतरनाक होता है। बैंकॉक से तस्करी कर लाया गया यह नशा कुकीज (बिस्कुट) के डिब्बों में छिपाकर रखा गया था। कस्टम कमिश्नर (एसआईटीयू) मयंक शर्मा के अनुसार, सोमवार को बैंकॉक से लखनऊ पहुंची फ्लाइट नंबर एफडी-146 से एक भारतीय यात्री अमौसी एयरपोर्ट उतरा।

अधिकारियों को पहले से ही खुफिया जानकारी मिली थी कि इस उड़ान से तस्करी का सामान लाया जा रहा है। इसी इनपुट के आधार पर संदिग्ध यात्री को रोककर उसकी तलाशी ली गई। जब यात्री के ट्रॉली बैग की जांच की गई, तो उसमें कुकीज (बिस्कुट) के 8 टिन के डिब्बे मिले। शक होने पर जब डिब्बों को खोला गया, तो अधिकारी भी दंग रह गए। हर डिब्बे के अंदर पॉलिथीन के पाउचों में हरे रंग का ऑर्गेनिक पदार्थ पैक किया गया था। फील्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से जांच करने पर पुष्टि हुई कि यह पदार्थ हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा/मारिजुआना) है।