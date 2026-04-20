देशी शराब की दुकानों पर अब ग्राहकों को मिलेगी वैरायटी, नई आबकारी नीति से सिंडिकेट होगा खत्म

यूपी में देशी शराब के एक हजार से ज्यादा ब्रांड हैं। नई आबकारी नीति आने से पहले तक देशी शराब के अनुज्ञापी सबसे ज्यादा बिक्री वाले ब्रांड के अलावा दूसरे कोई ब्रांड नहीं रखते थे लेकिन नई शराब नीति ने इस एकाधिकार को खत्म कर दिया है। अब दूसरे ब्रांड का 25 प्रतिशत माल बेचना अनिवार्य कर दिया गया है।

यूपी में शराब सिंडीकेट को खत्म करने के लिए नई आबकारी नीति में कई बदलाव किए गए हैं। जिसमें सबसे अहम देशी शराब की दुकानों पर अब ग्राहकों को वैरायटी देने के लिए 25 प्रतिशत तक अन्य या नए ब्रांड का स्टॉक रखना अनिवार्य किया गया है। यह कदम नई आबकारी नीति के तहत ब्रांड एकाधिकार को खत्म करने और ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प प्रदान करने के लिए उठाया गया है।

यूपी में देशी शराब के एक हजार से ज्यादा ब्रांड हैं। पश्चिमी यूपी के जिलों में टि्वन टावर, जयवीरू, मिस्टर जामुन, मिस्टर एप्पल आदि ब्रांडों की बिक्री होती है। इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड टि्वन टावर है। नई आबकारी नीति आने से पहले तक देशी शराब के अनुज्ञापी सबसे ज्यादा बिक्री वाले ब्रांड के अलावा दूसरे कोई ब्रांड नहीं रखते थे लेकिन नई शराब नीति ने इस एकाधिकार को खत्म कर दिया है। अब दूसरे ब्रांड का 25 प्रतिशत माल बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐेसा नहीं करने पर अनुज्ञापी पर 64 रूपए लीटर से अर्थदंड निर्धारित किया गया है। ऐसे में उन शराब कारोबारियों को झटका लगा है जो पहली बार ही इस पेशे में शामिल हुए।

थोक और फुटकर विक्रेताओं को मिलने वाली रिबेट भी खत्म नई शराब नीति में थोक और फुटकर विक्रेताओं के मुनाफे को भी कम कर दिया है। पहले शराब कंपनियां थोक और फुटकर विक्रेताओं को माल लेने ऑफर देती थी। जिसमें नकद डिस्काउंट से लेकर उपहार आदि शामिल थे। नई शराब नीति में इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अगर थोक और फुटकर अनुज्ञापी को कंपनी से कोई ऑफर मिलने की पुष्टि होती है तो लाइसेंस तक निरस्त किया जा सकता है।