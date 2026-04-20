Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देशी शराब की दुकानों पर अब ग्राहकों को मिलेगी वैरायटी, नई आबकारी नीति से सिंडिकेट होगा खत्म

Apr 20, 2026 12:59 pm ISTAjay Singh सत्येन्द्र कुलश्रेष्ठ, अलीगढ़
share

यूपी में देशी शराब के एक हजार से ज्यादा ब्रांड हैं। नई आबकारी नीति आने से पहले तक देशी शराब के अनुज्ञापी सबसे ज्यादा बिक्री वाले ब्रांड के अलावा दूसरे कोई ब्रांड नहीं रखते थे लेकिन नई शराब नीति ने इस एकाधिकार को खत्म कर दिया है। अब दूसरे ब्रांड का 25 प्रतिशत माल बेचना अनिवार्य कर दिया गया है।

देशी शराब की दुकानों पर अब ग्राहकों को मिलेगी वैरायटी, नई आबकारी नीति से सिंडिकेट होगा खत्म

यूपी में शराब सिंडीकेट को खत्म करने के लिए नई आबकारी नीति में कई बदलाव किए गए हैं। जिसमें सबसे अहम देशी शराब की दुकानों पर अब ग्राहकों को वैरायटी देने के लिए 25 प्रतिशत तक अन्य या नए ब्रांड का स्टॉक रखना अनिवार्य किया गया है। यह कदम नई आबकारी नीति के तहत ब्रांड एकाधिकार को खत्म करने और ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प प्रदान करने के लिए उठाया गया है।

यूपी में देशी शराब के एक हजार से ज्यादा ब्रांड हैं। पश्चिमी यूपी के जिलों में टि्वन टावर, जयवीरू, मिस्टर जामुन, मिस्टर एप्पल आदि ब्रांडों की बिक्री होती है। इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड टि्वन टावर है। नई आबकारी नीति आने से पहले तक देशी शराब के अनुज्ञापी सबसे ज्यादा बिक्री वाले ब्रांड के अलावा दूसरे कोई ब्रांड नहीं रखते थे लेकिन नई शराब नीति ने इस एकाधिकार को खत्म कर दिया है। अब दूसरे ब्रांड का 25 प्रतिशत माल बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐेसा नहीं करने पर अनुज्ञापी पर 64 रूपए लीटर से अर्थदंड निर्धारित किया गया है। ऐसे में उन शराब कारोबारियों को झटका लगा है जो पहली बार ही इस पेशे में शामिल हुए।

ये भी पढ़ें:कब होंगे पंचायत चुनाव? डेट से पहले शुरू होने जा रही डुप्लीकेट वोटरों की छंटनी

थोक और फुटकर विक्रेताओं को मिलने वाली रिबेट भी खत्म

नई शराब नीति में थोक और फुटकर विक्रेताओं के मुनाफे को भी कम कर दिया है। पहले शराब कंपनियां थोक और फुटकर विक्रेताओं को माल लेने ऑफर देती थी। जिसमें नकद डिस्काउंट से लेकर उपहार आदि शामिल थे। नई शराब नीति में इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अगर थोक और फुटकर अनुज्ञापी को कंपनी से कोई ऑफर मिलने की पुष्टि होती है तो लाइसेंस तक निरस्त किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड से बदलने पर तत्काल रोक, पहले होगी ये जांच
ये भी पढ़ें:यूपी में प्रतिबंधित गेमिंग ऐप का क्लोन बनाकर सौ करोड़ की ठगी, गैंग का पर्दाफाश
ये भी पढ़ें:यूपी में प्रेमी-प्रेमिका का सुसाइड, लड़की की 20 अप्रैल को होनी थी शादी

उधारी खत्म, नकद पर ही माल

नई शराब नीति में तीसरा और अहम बदलाव एफएल-टू यानि थोक गोदाम से फुटकर दुकानों को भेजे जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया में किया गया है। पहले थोक गोदाम से फुटकर दुकान पर माल भेजने के एक सप्ताह बाद तक भुगतान हो जाता था। लेकिन अब पोर्टल पर माल की डिटेल डालने के बाद भुगतान करना होगा, तभी माल की डिलीवरी हो सकेगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।